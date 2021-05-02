SBL／洋將抽筋退場 台啤仍退九太聽牌

SBL衛冕軍台啤隊的連霸路，今天再往前邁進一步，儘管洋將米勒打到抽筋退場，但在本土球員外線火力支援下，下半場擺脫高雄九太科技隊糾纏，以99：81拿下連勝，3戰2勝制的季後賽首輪已取得「聽牌」絕對優勢。

九太首節還取得27：22領先，第二節也有29分的單節進帳，不過台啤第二節在黃鎮單節4投3中的三分球領軍下，單節轟下32分，半場打完九太僅以56：54領先。

九太教頭劉嘉發指出，今天兩隊攻防打得很快，分數也打得高，「球員下半場能否扛助壓力才是最重要的。」

「寶寶」教頭說法下半場得到印證，九太球員在體力下滑下，第三節僅拿13分，第四節也僅有12分進帳，反觀台啤單節得分都超過21分，第四節米勒雖因抽筋提前離場，仍打下「聽牌」優勢。

台啤今天點點開花，共有6人得分兩位數，米勒21分、9籃板、7助攻外，黃鎮19分，范士恩16分，蔣淯安和李啟瑋各15分，朱億宗11分，且全隊三分球25投11中，命中率高達4成4。

三分球8投4中的黃鎮表示，今天抱持平常心，「隊友也對我有信心。」他也提到，雖已取得2連勝優勢，5日進行的第3戰仍會小心謹慎，「一樣平常心，這兩場也不是打那麼輕鬆，不要太過於放鬆，當最後一場打。」

九太以洋將JC戰象26分最佳，余純安的14分是九太本土最高。