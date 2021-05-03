NBA／今日戰績表 湖人不敵暴龍吞3連敗退至西區第六
NBA今日戰績表
籃網 114:117 公鹿
拓荒者 129:119 塞爾蒂克
熱火 121:111 黃蜂
國王 111:99 獨行俠
太陽 123:120 雷霆
76人 113:111(OT) 馬刺
暴龍 121:114 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 魔術 vs. 活塞
07:00 溜馬 vs. 巫師
07:30 勇士 vs. 鵜鶘(緯來體育台)
08:00 拓荒者 vs. 老鷹
09:00 76人 vs. 公牛
09:00 尼克 vs. 灰熊
10:00 馬刺 vs. 爵士
10:00 金塊 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
NBA戰績排行
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