NBA／今日戰績表 湖人不敵暴龍吞3連敗退至西區第六

季中交易大限前一度出現傳言，湖人有意爭取換回羅瑞（Kyle Lowry）機會，最終因暴龍索價過高而破局，今（3）日也是羅瑞本季首度對上紫金軍團，他也以實際表現證明自己價值，個人拿下賽季新高37分，率暴

2021-05-03 13:50