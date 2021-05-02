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NBA／今日戰績表 獨行俠唐西奇超級大三元領軍逆轉巫師

聯合新聞網 / 整理
唐西奇(中)30分20助攻12籃板大三元。 路透
唐西奇(中)30分20助攻12籃板大三元。 路透

NBA今日戰績表

活塞 94:107 黃蜂

勇士 113:87 火箭

公牛 97:108 老鷹

熱火 124:107 騎士

灰熊 111:112 魔術

鵜鶘 140:136(OT) 灰狼

溜馬 152:95 雷霆

巫師 124:125 獨行俠

暴龍 102:106 爵士

金塊 110:104 快艇

NBA明日賽程

時間 客場 主場

03:30 籃網 vs. 公鹿(緯來體育台07:30延播)

07:30 拓荒者 vs. 塞爾蒂克

08:00 熱火 vs. 黃蜂

08:00 國王 vs. 獨行俠

08:00 尼克 vs. 火箭

08:00 太陽 vs. 雷霆

08:00 76人 vs. 馬刺

10:00 暴龍 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

火箭

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