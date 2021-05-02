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NBA／今日戰績表 獨行俠唐西奇超級大三元領軍逆轉巫師
NBA今日戰績表
活塞 94:107 黃蜂
公牛 97:108 老鷹
熱火 124:107 騎士
灰熊 111:112 魔術
鵜鶘 140:136(OT) 灰狼
溜馬 152:95 雷霆
巫師 124:125 獨行俠
暴龍 102:106 爵士
金塊 110:104 快艇
NBA明日賽程
時間 客場 主場
03:30 籃網 vs. 公鹿(緯來體育台07:30延播)
07:30 拓荒者 vs. 塞爾蒂克
08:00 熱火 vs. 黃蜂
08:00 國王 vs. 獨行俠
08:00 尼克 vs. 火箭
08:00 太陽 vs. 雷霆
08:00 76人 vs. 馬刺
10:00 暴龍 vs. 湖人(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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