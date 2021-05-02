NBA／今日戰績表 獨行俠唐西奇超級大三元領軍逆轉巫師

在連續休戰20場後在今天（1號）對國王復出，詹姆斯（LeBron James）遺憾未能投進致勝三分，讓湖人終場以106比110輸掉比賽，詹姆斯賽後也談到，回歸首場自認狀態還行，是個好的開始。 「

2021-05-01 16:10