NBA／自認回不去巔峰時期 詹姆斯坦言：未來也沒有機會

洛杉磯湖人隊詹姆斯（LeBron James）在昨（1日）總算從傷兵名單中回歸，但卻無法為球隊帶來勝利，賽後他坦言經過這次傷勢，再也無法回歸從前百分之百的巔峰狀態。

詹姆斯暌違6週重返賽場，出賽32分鐘砍下16分8籃板7助攻，可惜球隊仍以106：110輸給國王，詹姆斯自認狀況還行：「至少這場我平安度過且狀態也不錯，所以是個好的開始。」但也提到經過這次腳踝傷勢讓他再也無法回歸巔峰：「我認為自己百分之百無法回去從前那個巔峰時期的自己，未來也沒有機會。」

面對接下來強度不低的賽程，詹姆斯認為球隊過去的季後賽經驗能帶來幫助，卻也不代表全部：「大量的季後賽經驗足以讓我們掌控逆境，但足以讓我們最終取勝嗎？籃球不是靠經驗或寫在紙上就能做到，我們還有很多事要做。」

然而他的回歸仍令總教練佛蓋爾（Frank Vogel）備感振奮：「他場上狀況讓我很受鼓舞，他不但傷停了近2個月，復出還是跟全新組合一起打球，當然這場球是很令人失望的一敗，而我預期接下來9場都會處於調整期，尋找隊內化學效應。」