NBA／自認回不去巔峰時期 詹姆斯坦言：未來也沒有機會

洛杉磯湖人隊詹姆斯(LeBron James)在昨(1日)總算從傷兵名單中回歸,但卻無法為球隊帶來勝利,賽後他坦言經過這次傷勢,再也無法回歸從前百分之百的巔峰狀態。

詹姆斯暌違6週重返賽場,出賽32分鐘砍下16分8籃板7助攻,可惜球隊仍以106:110輸給國王,詹姆斯自認狀況還行:「至少這場我平安度過且狀態也不錯,所以是個好的開始。」但也提到經過這次腳踝傷勢讓他再也無法回歸巔峰:「我認為自己百分之百無法回去從前那個巔峰時期的自己,未來也沒有機會。」

面對接下來強度不低的賽程,詹姆斯認為球隊過去的季後賽經驗能帶來幫助,卻也不代表全部:「大量的季後賽經驗足以讓我們掌控逆境,但足以讓我們最終取勝嗎?籃球不是靠經驗或寫在紙上就能做到,我們還有很多事要做。」

然而他的回歸仍令總教練佛蓋爾(Frank Vogel)備感振奮:「他場上狀況讓我很受鼓舞,他不但傷停了近2個月,復出還是跟全新組合一起打球,當然這場球是很令人失望的一敗,而我預期接下來9場都會處於調整期,尋找隊內化學效應。」

LeBron said trying to return from the high-ankle sprain made him “more stressed” than he’s ever been. pic.twitter.com/OaPqxYhhc3