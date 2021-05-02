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NBA／願送出3到4枚首輪籤！尼克休賽季將極力延攬里拉德

聯合新聞網 / 綜合報導
據《紐約郵報》爆料，尼克願意丟出3到4枚首輪籤，換取拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）。 美聯社
據《紐約郵報》爆料，尼克願意丟出3到4枚首輪籤，換取拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）。 美聯社

紐約尼克本季脫胎換骨，一反以往「萬年坦隊」的印象，目前以35勝28敗暫居東區第三，球團高層似乎也蠢蠢欲動，據《紐約郵報》爆料，他們願意丟出3到4枚首輪籤，換取拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）。

尼克本季取得成功的原因在於前鋒藍道（Julius Randle）與得分後衛巴瑞特（RJ Barrett）的傑出表現，若再加上明星等級的里拉德助力，確實有在季後賽一拚的潛力，而且他也與尼克助教交情不錯，轉戰並非無稽之談。

與里拉德關係不錯的《Yahoo Sports》記者海因斯（Chris Haynes）曾指出，前者對拓荒者十分忠誠，然而換來的卻是球隊季中不積極補強的結果，這讓孤軍奮鬥的他十分沮喪，儘管他渴望替波特蘭贏得冠軍，但隨著賽季一年年過去，他的夢想逐漸變為泡影。

面對海因斯的報導，里拉德表示他沒有對拓荒者球團感到不滿，「我接受這篇文章的內容，那是他（記者）自己的想法，我並不因此感到困擾，這是他的工作，人們可能因為我們的關係，認為這是我的說法，這是唯一可能困擾我的地方。」

紐約 東區 夢想 拓荒者

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