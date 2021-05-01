聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／今日戰績表 詹姆斯復出湖人仍遭國王逆轉
NBA今日戰績表
老鷹 104:126 76人
馬刺 140:143(OT) 塞爾蒂克
巫師 122:93 騎士
拓荒者 128:109 籃網
魔術 75:92 灰熊
公鹿 108:98 公牛
爵士 10:121 太陽
國王 110:106 湖人
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 活塞 vs. 黃蜂
07:30 勇士 vs. 火箭(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:00 公牛 vs. 老鷹
08:00 熱火 vs. 騎士
08:00 鵜鶘 vs. 灰狼
08:00 灰熊 vs. 魔術
08:00 溜馬 vs. 雷霆
09:00 巫師 vs. 獨行俠
10:00 金塊 vs. 快艇(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 暴龍 vs. 爵士
NBA戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言