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NBA／今日戰績表 詹姆斯復出湖人仍遭國王逆轉

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯終於傷癒復出，想不到湖人面對西區後段班的國王還是沒能贏球。 歐新社
詹姆斯終於傷癒復出，想不到湖人面對西區後段班的國王還是沒能贏球。 歐新社

NBA今日戰績表

老鷹 104:126 76人

馬刺 140:143(OT) 塞爾蒂克

巫師 122:93 騎士

拓荒者 128:109 籃網

魔術 75:92 灰熊

公鹿 108:98 公牛

爵士 10:121 太陽

國王 110:106 湖人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 活塞 vs. 黃蜂

07:30 勇士 vs. 火箭(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 公牛 vs. 老鷹

08:00 熱火 vs. 騎士

08:00 鵜鶘 vs. 灰狼

08:00 灰熊 vs. 魔術

08:00 溜馬 vs. 雷霆

09:00 巫師 vs. 獨行俠

10:00 金塊 vs. 快艇(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 暴龍 vs. 爵士

NBA戰績排行

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