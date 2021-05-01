NBA／今日戰績表 詹姆斯復出湖人仍遭國王逆轉

近年來聯盟「最有價值球員」的獎項，幾乎都被後衛和鋒線給壟斷，回溯到上一個拿下MVP的中鋒已經是1999-00賽季由歐尼爾（Shaquille O'Neal）所拿下。然而，今年我們似乎總算有機會見證，「

2021-05-01 09:00