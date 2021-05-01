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高球／你做慈善、我做東 耀陞建築慈善賽5日登場

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
耀陞建築慈善高爾夫球賽將於5日在桃園大溪高爾夫俱樂部舉行。圖／大會提供
耀陞建築慈善高爾夫球賽將於5日在桃園大溪高爾夫俱樂部舉行。圖／大會提供

耀陞建築高球隊將於5日在桃園大溪高爾夫俱樂部舉辦「耀陞建築慈善高爾夫球賽」，除了邀請球友一同享受揮桿較勁的樂趣外，球隊也將發起愛心捐款，全力支持台灣在地弱勢團體，並落實企業公益送暖的社會責任。

「耀陞建築慈善高爾夫球賽」是由永陞建設主辦，新潤建設、長耀建設、鉅陞建設、海悅國際開發協辦，由傑意整合行銷有限公司執行統籌。

耀陞建築高球隊第三屆會長、永陞建設股份有限公司董事長李金生表示，當初創立球隊時的想法非常單純，只因彼此對高爾夫球志趣相投也時常往來互動，為了維繫彼此情誼所組成，並起名為「耀陞建築高球隊」。

本次慈善高爾夫球賽主辦單位永陞建設提供「一桿進洞獎」特別獎項，推出「你打一桿進洞，永陞捐一戶房」，當天参與球賽的貴賓在指定的球洞打進一桿進洞，永陞建設便會捐贈「汐止優陞學」一戶房屋，其中的十分之一作為一桿進洞貴賓的獎金，其餘款項永陞建設全數捐贈予慈善單位。

李金生指出，球隊首次開辦「耀陞建築慈善高爾夫球賽」，期望藉由高球賽結合慈善公益，邀請每位參與球賽的球友們攜手捐款、共同為社會盡一點棉薄之力，滴水之恩萬心暖，希望能將這樣的理念傳達給更多的人。

李金生表示在籌備球賽前，曾因台灣疫情擴大而躊躇是否延期舉行，直到3月疫情穩定確定慈善高爾夫球賽如期舉行，期許這次的慈善高爾夫球賽順利展開並圓滿落幕。

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