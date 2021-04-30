戴維斯回歸卻無法贏球 領導力仍得向詹皇學習

在缺席了九個禮拜後，湖人當家大前鋒戴維斯(Anthony Davis)終於在例行賽尾聲歸建，只不過這仍無法解救球隊當前的困境。戴維斯重回球場之後，湖人戰績一勝三敗，戰績排名也下滑到西區第五，領先第六的獨行俠僅1.5場，第七的拓荒者兩場勝差。湖人只要稍不注意隨時都有可能翻船而落入七到十名的季後附加賽中，一路下滑的戰績與氣勢讓湖人團隊氣氛陷入絕望與焦慮。

湖人在明星賽後原以五連勝開局，但隨著詹姆(LeBron James)斯受傷，被老鷹終止五連勝之後，湖人的戰績逐月下滑，一月份拿下12勝4敗後，隔月勝率下滑到6成4，接著三、四月勝率都不及五成。

至今隊魂詹姆斯已缺陣六周，雖傳聞最快下周會復出來拯救球隊，但在剩餘的十場賽事中究竟是要推出詹皇解救湖人或是讓他持續修養備戰季後賽，肯定會是湖人高層傷腦筋的課題。

如果詹姆斯(中)再不歸隊，湖人是有可能會掉到西區第7的爛位置。但如果不讓他完全恢復健康再上場，恐怕會影響他季後賽的表現，湖人目前陷入兩難。 美聯社

湖人近況陷入掙扎 戴維斯也拯救不了

湖人前鋒庫茲瑪(Kyle Kuzma)在4月25號球隊被獨行俠逆轉的賽後接受記者採訪表示，自己並不擔心目前的排名變化，對其他隊也許很重要，但對於湖人並不是件令人擔心的事。當時他的自信看來在幾天後的現在就應該改口，戴維斯輸給巫師之後也直言，球隊好像不知道怎麼奪得勝利，如同帶著絕望在打球一般。

理當扛起領袖責任的戴維斯，四戰下來雖然漸入佳境，但顯然身體狀態還沒跟上湖人亟需勝利的迫切性。戴維斯和隊友間的連結變少，且過去攻守兩端捍衛禁區的重責，也在籃板怪物佐蒙德(Andre Drummond)加盟後，勢必得去適應、調整。

雖然佐蒙德在轉戰湖人11場球，平均攻下11.9分10.5籃板，他依舊在鞏固籃板、坐鎮禁區方面有相當程度的幫助，但他畢竟從來不是個能夠主導球隊攻勢的領導人物。這樣的重責主要還是得由戴維斯挺身而出才行，只是戴維斯在各項環節感染隊友的能力仍遠不及老大哥詹姆斯。

佐蒙德(左)在籃板和防守上確實對湖人有很大的幫助，但他一個外來的和尚本身都還在適應，自然沒有扛起領導球隊的能力。 美聯社

詹姆斯的全方位感染力 戴維斯還有得學

詹姆斯無論在場上、場邊總是不斷透過言語、肢體動作來激勵隊友，遑論拿出實際表現，帶頭衝鋒陷陣。詹姆斯的傳導組織、以及保護籃板與推進取分，詹姆斯的無所不能與天生領袖的自信都是戴維斯要能獨當一面的必修課程。

以防守來說，佐蒙德的到來是減輕了戴維斯扛禁區的壓力，但是也有點讓戴維斯在某些下意識的跑位，補防時機上有時會呈現出位置重疊，或者前場搭配溝通不清楚的狀況產生。然而進攻端，戴維斯現在多靠著與施羅德(Dennis Schroder)的擋拆後跳投或跟進得分，或者是以佐蒙德為柱體中心，經由掩護後，繞出來接球投射。

你會較少看見戴維斯在持球吸引防守注意力之後，擁有把球分到兩側底角，或是弱邊空檔的傳球視野與膽識。 所以戴維斯即便個人數據能打得搶眼，但之於隊友的影響力就不如詹姆斯來的全面。

戴維斯(右)有在強化低位與背框單打，但與隊友配合製造空檔的能力與傳球視野較為缺乏，否則他會有更強大的破壞力。 美聯社

全隊得上緊發條 避免過於依賴詹皇的心態

湖人全體隊員應該正視球隊在進攻、防守的配合上出了些甚麼問題，而不是現在輸球還沒有關係，殷切期盼著詹姆斯只要一回來，立刻就能幫助到湖人重回正軌，這是不切實際且太過於依賴詹姆斯的想法。詹姆斯即便再強，畢竟缺席了一個半月，且逼近季後賽，常理來說一名36歲老將應該是趁勢調整備戰才是，而不是重新披掛上陣就得立馬燃燒自我來免於球隊入於附加賽之中。

毫無疑問湖人現在的靈魂是繼承了曼巴精神的詹姆斯，湖人需要詹姆斯，但絕不能操之過急的強推他上火線，避免身體狀態還沒調整回來又面臨受傷風險，進而影響到進入季後賽的表現。至於戴維斯缺席了半數的例行賽，加上交易截止日後，又有新成員的加入，戴維斯短期內要找到去年季後賽、總冠軍賽的那種火熱狀態，短期內應該還有困難。

詹姆斯年紀已經偏高，這次停機這麼久再回來還能發揮幾成功力？湖人其他球員應該要打得更為積極。 美聯社

本季湖人贏球、輸球的得失分比例沒有取得一個勝負很接近的均衡，不是團隊火力全開，球星隻手遮天打爆對手，就是主力當機，全隊頓失重心，攻守秩序遭摧毀的敗到雙位數以上。近十場球四勝六敗的湖人首要課題就是得凝聚球隊氣勢，爭奪季後賽有利的席次，去避開落入附加賽的可能。

最後的十場球賽，戴維斯得加把勁，無論是個人的身體或是與隊友間的磨合，必須趕緊融入，否則當詹皇再歸隊之時，看似擁有雙塔加上詹皇的三巨頭陣容，實則沒有完整健康合體過，就直接挑戰季後賽的臨時組合。這對湖人挑戰連霸之路來說，先不論對手是誰，在自我隊型調整上就是個艱難習題。

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