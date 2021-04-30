NBA澳洲軍團 完美詮釋角色球員

NBA「澳洲軍團」今年球季大展神威，堪稱近代NBA最完美角色球員。

聯盟戰績第一猶他爵士最佳角色球員，先發、替補兩相宜前鋒英格斯，無疑是澳洲球員最精英範本。34歲英格斯今年場均12.2分、4.4籃板、3.7助攻，每場出賽28分鐘，先發稱職、替補好用，投籃命中率5成，三分球命中率4成7，簡直就是神準「投籃機器」。英格斯的存在和多功能角色，讓爵士成為一支更加緊密，毫無缺點，甚至更加堅韌爭冠級別球隊。

季前爵士球團和外界對203公分英格斯栟沒有太高期待，因為34歲少了速度和爆發力，也不是強硬派球風英格斯可能要進入待退階段，把角色和上場時間留給年輕隊友或中生代。

沒想到英格斯聰明防守，過人籃球智商，俐落傳球供輸，以及超乎尋常穩定外線跳投，為後衛米契爾拉開空間，幫助射手波格丹諾維奇創造更多空檔，同時協助控球康利組織+掌控比賽節奏。

爵士後衛英格斯(右)原本定位是板凳球員，但今年球季越打越精明，不但本身三分球神準無比，還可以隨時支援並勝任先發控衛和先發小前鋒的位置，讓爵士的超級殺手。 美聯社

在爵士半場攻防體系中，英格斯成為爵士最穩定力量，防守端他的協防無所不在，進攻端他的精準三分和傳輸，成了對手最致命、最防不勝防利器。雖然他已經34歲，卻打出生涯最精湛和高效表現，英格斯細膩、智慧球風和穩定投籃，成為NBA國際球員最佳典範。

費城76人隊前鋒西蒙斯防守效率和數據統計顯示，他是聯盟最出色防守球員之一，場均14.8分、7.6籃板、7助攻，5成48投籃命中率，他能防守五個位置，形成各種「錯位」優勢，成為76人今年團隊戰力最重要黏著劑。

西蒙斯可以打控球，能扛大前鋒、防守中鋒，還能對位後場任何一名對手，208公分身高優勢和出色運動能力，西蒙斯在防守端幾乎沒有缺點。除了外線跳投，西蒙斯能為76人提供所有贏球、進攻、防守、組織、快攻元素。

76人後衛西蒙斯(左)除了不會投三分球之外，在攻守兩端都有相當全面的表現。 美聯社

馬刺雖然還在為季後賽附加賽努力，但板凳上33歲替補射手米爾斯場均貢獻11.5分、2.5助攻，3成84三分球命中率，每場命中2.5個三分球，仍是馬刺最重要救命仙丹。

做為馬刺板凳第一殺手，全隊最出色三分射手，同時是命中最多三分球球員，米爾斯擅長改變比賽，用出色投籃和經常爆發驚奇進攻得分扭轉比賽情勢，他就像馬刺團隊狙擊手，隨時上場都能用三分球和投籃扭轉比賽情勢，為馬刺打開致勝大門。

馬刺教練波波維奇視米爾斯是馬刺全隊最重要領袖。波波維奇說：「米爾斯是最偉大隊友，也是馬刺隊中最出色領袖，每一支球隊都需要像他這樣的球員，不只是解讀比賽，更重要的是他能帶領隊友提振士氣」。

馬刺替補後衛米爾斯(左)已經32歲，無法再像過去那樣常常接近全勤出賽，但他對馬刺的重要性卻與日俱增，是波波維奇最信任的場上指揮官。 歐新社資料照片

暴龍35歲中鋒拜恩斯是紐西蘭人，但在美國念大學，打大學籃球，生涯有很長時間時間在澳洲打職籃，另外一半生涯在NBA征戰，你可以說他是美國球員，或者是紐西蘭球員，但澳洲職籃經歷，讓他擁有澳洲籃球血緣。今年在暴龍拜恩斯場均只有5.8分、5.1籃板，但他還是全隊最重要硬漢和藍領代表。

不管是被馬刺視為領袖的米爾斯，還是在爵士扮演隱形殺手英格斯，或是76人全能戰士西蒙斯，他們都來自澳洲，也都在最近幾個NBA賽季證明自己身價。

NBA澳洲軍團比起阿根廷、法國、巴西、加拿大、塞爾維亞，他們的功能性和戰力毫不遜色，今年很可能會有澳洲球員幫助球隊打進NBA總冠軍賽，這就是澳洲籃球站在世界籃球最頂峰世代。