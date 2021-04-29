NBA／最重要的比賽輸球 勇士柯爾爆氣：我們打得像表演賽

昨（28日）勇士以30分慘敗給獨行俠，其中一度落後43分，近6場輸了5場，戰績又回到西區第10，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）爆氣：「我們打得像表演賽。」

距離例行賽結束所剩的時日已經不多，勇士隊還在晉級與否的處境中掙扎，原本靠著陣中一哥柯瑞（Stephen Curry）的瘋狂表現贏下不少勝利，但近期又陷入低潮，在昨天慘敗於獨行俠後柯爾說出重話：「這是今年最重要的一場比賽，但卻在開始前就結束了，我真的非常、非常失望。」

柯爾：「我們的球隊很年輕，裡面只有3個人打過季後賽，但今晚只有獨行俠拿出季後賽的表現，他們前一場輸了，知道我們緊追在後，難得碰頭，我們卻打得像表演賽一樣。」

此役打從第一節開始獨行俠就拉開比分，其中勇士一度超過9分鐘一分未得，柯爾怒斥子弟兵：「我不擔心超過9分鐘沒得分，但你們的防守跑去哪了？應該在比賽中展現出來的態度，對勝利的渴望，今天根本沒有表現出來。」

柯爾也警惕選手：「季後賽現在就開始了，接下來的10場都是。身為總教練，是我沒有讓他們準備好。」目前勇士戰績31勝31敗名列西區第10，獨行俠則以34勝27敗暫居第6，兩隊有3.5場勝差。