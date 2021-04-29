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NBA／今日戰績表 衛斯特布魯克大三元助隊打敗湖人
NBA今日戰績表
魔術 109:104 騎士
老鷹 83:127 76人
黃蜂 111:120 塞爾蒂克
公牛 94:113 尼克
湖人 107:116 巫師
馬刺 111:116 熱火
鵜鶘 112:114 金塊
拓荒者 130:109 灰熊
快艇 101:109 太陽
爵士 154:105 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 獨行俠 vs. 活塞
07:00 籃網 vs. 溜馬(Eleven Sports 1)
08:00 公鹿 vs. 火箭
08:00 勇士 vs. 灰狼(緯來體育台)
09:00 鵜鶘 vs. 雷霆
09:00 暴龍 vs. 金塊(愛爾達體育1台)
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