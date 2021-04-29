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NBA／今日戰績表 衛斯特布魯克大三元助隊打敗湖人

聯合新聞網 / 整理
衛斯特布魯克(4號)大三元，助隊打敗湖人。 美聯社
衛斯特布魯克(4號)大三元，助隊打敗湖人。 美聯社

NBA今日戰績表

魔術 109:104 騎士

老鷹 83:127 76人

黃蜂 111:120 塞爾蒂克

公牛 94:113 尼克

湖人 107:116 巫師

馬刺 111:116 熱火

鵜鶘 112:114 金塊

拓荒者 130:109 灰熊

快艇 101:109 太陽

爵士 154:105 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 獨行俠 vs. 活塞

07:00 籃網 vs. 溜馬(Eleven Sports 1)

08:00 公鹿 vs. 火箭

08:00 勇士 vs. 灰狼(緯來體育台)

09:00 鵜鶘 vs. 雷霆

09:00 暴龍 vs. 金塊(愛爾達體育1台)

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