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NBA／獨行俠一波流打垮勇士 28：0攻勢名列史上第二
獨行俠今(28)日以103比133痛宰勇士，期間一度最多領先達43分，更打出28：0攻勢的驚人紀錄，根據美媒《ESPN Stats & Info》數據，2009年騎士曾對公鹿寫下29比0攻勢，也是近20年以來聯盟讓對手掛零分的一波流最大比分差距。
勇士在首節由柯瑞(Stephen Curry)的三分球攻下團隊第12分後，並長達近10分鐘未進帳分數，直到第2節剩餘11分鐘後，才靠著波爾（Jordan Poole）的三分球開張，不過期間勇士已被獨行俠痛打28分，半場以62比29落後而種下敗因。
根據《ESPN Stats & Info》數據，此役也是自2017年11月23日後，再度有球隊寫下28比0攻勢，當時創下紀錄的是波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）仍在陣中的尼克，苦主則是暴龍，不過此戰尼克仍費盡千辛萬苦，才以108比100擊敗暴龍，而難能可貴的是，當年尼克僅以29勝53負位居東區第12位，更顯得這紀錄的價值所在，至於差距最大比分則是2009年騎士對決公鹿創下的29比0。
According to @EliasSports, the Mavericks 28-0 run is tied for the 2nd-longest scoring run by any team over the last 20 seasons and the longest since the Knicks went on a 28-0 run against the Raptors on Nov. 22, 2017. pic.twitter.com/NCWvDzFZuD— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 28, 2021
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