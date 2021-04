NBA／獨行俠一波流打垮勇士 28：0攻勢名列史上第二

獨行俠今(28)日以103比133痛宰勇士,期間一度最多領先達43分,更打出28:0攻勢的驚人紀錄,根據美媒《ESPN Stats & Info》數據,2009年騎士曾對公鹿寫下29比0攻勢,也是近20年以來聯盟讓對手掛零分的一波流最大比分差距。

勇士在首節由柯瑞(Stephen Curry)的三分球攻下團隊第12分後,並長達近10分鐘未進帳分數,直到第2節剩餘11分鐘後,才靠著波爾(Jordan Poole)的三分球開張,不過期間勇士已被獨行俠痛打28分,半場以62比29落後而種下敗因。

根據《ESPN Stats & Info》數據,此役也是自2017年11月23日後,再度有球隊寫下28比0攻勢,當時創下紀錄的是波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)仍在陣中的尼克,苦主則是暴龍,不過此戰尼克仍費盡千辛萬苦,才以108比100擊敗暴龍,而難能可貴的是,當年尼克僅以29勝53負位居東區第12位,更顯得這紀錄的價值所在,至於差距最大比分則是2009年騎士對決公鹿創下的29比0。

According to @EliasSports, the Mavericks 28-0 run is tied for the 2nd-longest scoring run by any team over the last 20 seasons and the longest since the Knicks went on a 28-0 run against the Raptors on Nov. 22, 2017. pic.twitter.com/NCWvDzFZuD