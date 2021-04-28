聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／勇士輸到脫褲 林書緯為哥哥抱屈：為何不簽林書豪？

聯合新聞網 / 綜合報導
林書緯也轉發金州勇士吞敗消息，直言為何不簽下哥哥林書豪。 聯合報系資料照
林書緯也轉發金州勇士吞敗消息，直言為何不簽下哥哥林書豪。 聯合報系資料照

極力爭取季後賽門票的勇士，今(28)日面對獨行俠踢到鐵板，最大差距曾落後到43分，甚至一度多達9分鐘未得分、連續失手18球的奇景，被打出28比0攻勢也寫下本季聯盟讓對手掛零分的一波流最大比分差距，最終勇士以103比133慘敗，而目前效力於台灣PLG富邦勇士的後衛林書緯，也轉發金州勇士吞敗消息，甚至直言為何不簽下哥哥林書豪。

為了重返NBA，林書豪選擇離開CBA加盟勇士旗下發展聯盟聖塔克魯茲，出賽9場繳出19.8分、6.4助攻及3.2籃板，被認為有機會獲NBA合約，而勇士主帥柯爾(Steve Kerr)先前曾表示，會花時間去關注林書豪的表現，如今也以19.8分在得分排行榜中名列前茅，但日前勇士卻選擇簽下數據略差的小裴頓（Gary Payton II），林書豪至今苦無球隊給予合約。

勇士今以30分之差敗給獨行俠後，林書緯在個人IG限時動態貼上柯瑞(Stephen Curry)用毛巾蓋著頭的落寞模樣，用英文寫下「這支球隊不用林書豪？有許多隊都用得到他，別鬧了！」，並標記勇士以及NBA的官方帳號。

取自林書緯IG。
取自林書緯IG。

先前林書豪曾提及若重返NBA夢想無法實現，那比起轉戰歐洲職籃，回亞洲是優先考量，也表示希望與弟弟效力同支球隊。

奇景 夢想

相關新聞

NBA／勇士輸到脫褲 林書緯為哥哥抱屈：為何不簽林書豪？

極力爭取季後賽門票的勇士，今(28)日面對獨行俠踢到鐵板，最大差距曾落後到43分，甚至一度多達9分鐘未得分、連續失手18球的奇景，被打出28比0攻勢也寫下本季聯盟讓對手掛零分的一波流最大比分差距，最終

隨意輪休枉顧球迷權益 球隊良心還不如黃牛

NBA總部於上周針對聖安東尼奧馬刺隊因為違反球員輪休規定，對該隊開罰2.5萬元的處分，本文認為聯盟是走在正確的道路上，但就處罰方面來說還需再為嚴格，這整件事從不同角度包含球隊教練用兵調度、球迷和整個聯

NBA／籃網提前鎖定季後賽 奈許：還有更遠大目標

籃網今天雖然僅動用8人上場，但全隊除了厄文（Kyrie Irving）外，得分均超過兩位數，並且在第四節發動強攻，單節命中率將近7成，一鼓作氣擊潰暴龍防線，在客場以116比103擊退對手。 籃網

NBA／勒夫比賽中失控送分 騎士主帥：他已經道歉了

騎士前鋒勒夫（Kevin Love）在前一場比賽的第三節，疑似不滿裁判，竟在底線準備發球時，直接把裁判給他的球直接拍掉，反被暴龍趁勢拿到球，直接噴進三分球。這突如其來的離譜失誤也引發了網路熱議。

NBA／面臨針對性防守 杜蘭特：視情況調整打法

本季籌組豪華陣容的布魯克林籃網，儘管三巨頭能同時出征的比賽屈指可數，但挾著優異的陣容深度，籃網仍然成為東區首支取得季後賽門票的球隊。 對於球隊的表現，杜蘭特（Kevin Durant）表示：「我

NBA／連進13顆三分球平紀錄 拓荒者小將：出手就知會進

西蒙斯（Anfernee Simons）今天面對溜馬三分球10投9中，獨拿27分，不僅創下生涯單場三分球紀錄，加上先前比賽，他更是連進13顆三分球，一舉追平聯盟歷史紀錄。 這樣紀錄先前達成的分別

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。