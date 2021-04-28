NBA／勇士輸到脫褲 林書緯為哥哥抱屈：為何不簽林書豪？

極力爭取季後賽門票的勇士，今(28)日面對獨行俠踢到鐵板，最大差距曾落後到43分，甚至一度多達9分鐘未得分、連續失手18球的奇景，被打出28比0攻勢也寫下本季聯盟讓對手掛零分的一波流最大比分差距，最終勇士以103比133慘敗，而目前效力於台灣PLG富邦勇士的後衛林書緯，也轉發金州勇士吞敗消息，甚至直言為何不簽下哥哥林書豪。

為了重返NBA，林書豪選擇離開CBA加盟勇士旗下發展聯盟聖塔克魯茲，出賽9場繳出19.8分、6.4助攻及3.2籃板，被認為有機會獲NBA合約，而勇士主帥柯爾(Steve Kerr)先前曾表示，會花時間去關注林書豪的表現，如今也以19.8分在得分排行榜中名列前茅，但日前勇士卻選擇簽下數據略差的小裴頓（Gary Payton II），林書豪至今苦無球隊給予合約。

勇士今以30分之差敗給獨行俠後，林書緯在個人IG限時動態貼上柯瑞(Stephen Curry)用毛巾蓋著頭的落寞模樣，用英文寫下「這支球隊不用林書豪？有許多隊都用得到他，別鬧了！」，並標記勇士以及NBA的官方帳號。

取自林書緯IG。

先前林書豪曾提及若重返NBA夢想無法實現，那比起轉戰歐洲職籃，回亞洲是優先考量，也表示希望與弟弟效力同支球隊。