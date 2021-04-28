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NBA／今日戰績表 籃網奪東區首張季後賽門票
NBA今日戰績表
雷霆 119:115 塞爾蒂克
公鹿 114:104 黃蜂
拓荒者 133:112 溜馬
籃網 116:103 暴龍
灰狼 114:107 火箭
獨行俠 133:103 勇士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 魔術 vs. 騎士
07:00 老鷹 vs. 76人
07:30 黃蜂 vs. 塞爾蒂克
07:30 公牛 vs. 尼克
07:30 湖人 vs. 巫師 (緯來體育台)
08:00 馬刺 vs. 熱火
09:00 鵜鶘 vs. 金塊 (Eleven Sports1)
09:00 拓荒者 vs. 灰熊
10:00 快艇 vs. 太陽 (愛爾達體育1台)
10:00 爵士 vs. 國王
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