NBA／今日戰績表 籃網奪東區首張季後賽門票

籃網今天雖然僅動用8人上場，但全隊除了厄文（Kyrie Irving）外，得分均超過兩位數，並且在第四節發動強攻，單節命中率將近7成，一鼓作氣擊潰暴龍防線，在客場以116比103擊退對手。 籃網

2021-04-28 11:55