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NBA／今日戰績表 籃網奪東區首張季後賽門票

聯合新聞網 / 整理
厄文今日小試身手只攻下9分，但籃網在KD帶領下仍輕取暴龍，收下東區首張季後賽門票。 美聯社
厄文今日小試身手只攻下9分，但籃網在KD帶領下仍輕取暴龍，收下東區首張季後賽門票。 美聯社

NBA今日戰績表

雷霆 119:115 塞爾蒂克

公鹿 114:104 黃蜂

拓荒者 133:112 溜馬

籃網 116:103 暴龍

灰狼 114:107 火箭

獨行俠 133:103 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 魔術 vs. 騎士

07:00 老鷹 vs. 76人

07:30 黃蜂 vs. 塞爾蒂克

07:30 公牛 vs. 尼克

07:30 湖人 vs. 巫師 (緯來體育台)

08:00 馬刺 vs. 熱火

09:00 鵜鶘 vs. 金塊 (Eleven Sports1)

09:00 拓荒者 vs. 灰熊

10:00 快艇 vs. 太陽 (愛爾達體育1台)

10:00 爵士 vs. 國王

NBA戰績排行

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