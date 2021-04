隨意輪休枉顧球迷權益 球隊良心還不如黃牛

NBA總部於上周針對聖安東尼奧馬刺隊因為違反球員輪休規定,對該隊開罰2.5萬元的處分,本文認為聯盟是走在正確的道路上,但就處罰方面來說還需再為嚴格,這整件事從不同角度包含球隊教練用兵調度、球迷和整個聯盟的經營息息相關,但到頭來還是牽扯商業誠信和對顧客(球迷)的體驗感受有關。

同樣地,在約兩周前的4月14日也是差不多情況,布魯克林籃網隊在前往費城76人隊比賽當天下午宣布,將讓剛復原上場的杜蘭特(Kevin Durant)休息不上場,但主要轉播單位ESPN正好選擇當天將全國直播該場比賽,籃網隊此舉也是讓播放單位傻眼,為了提高該場比賽的收視率,ESPN在約一周前即開始宣傳,相信廣告方面也是滿檔,杜蘭特休息不出賽,外加哈登(James Harden)也正在養傷,籃網隊等於僅有一名明星級球員配合其他二三線球員上場,對廣告廠商、現場買票球迷和電視機前的觀眾其實都不公平。

許多籃網球迷花大錢進場就是想看杜蘭特(右)打球,誰知道球隊卻不讓他打,自己排休的厄文(左)卻又突然跑出來,這場還是全國性直播,真是離譜他媽幫離譜開門,離譜到家了。 美聯社

籃網這個動作在當天下午開賽前,就已經被運動脫口秀主持人兼洋基隊電視主播凱伊(Michael Kay)在節目中討伐,認為NBA球隊這樣處理球員的輪休,只顧了自己,卻忘了從整體來看所影響的後果。

NBA球賽好看,全美國和世界各國球迷親自飛來美國看現場比賽,整個球場的聲光效果、播報員的氣勢、音樂配置和啦啦隊表演等,這種體驗是一輩子難忘的,如果好不容易買到票入場,結果比賽隊伍的主將該出場沒出場,一定讓人失望。甚至有買票球迷會有「是否可以退票的念頭?」

台灣喜歡看NBA的球迷不少,甚至也有人飛到美國來觀賽,但透過買黃牛票入場看NBA的台灣球迷應該很少吧?1996年時筆者剛從台灣到加拿大溫哥華求學生活,有一天和幾個語言學校同學一起混到了溫哥華灰熊隊主場的通用動力球場(G.M. Place),當時也沒事先買票,想說到現場看看運氣,沒想到靠近球場外圍約一公里處,就有一些黃牛在附近兜售球票。

美加地區球賽黃牛的運作基本上是這樣的,黃牛票兜售者在光天化日下可以公然招攬生意的,英文稱黃牛為scalper,它的另一個意思是指古時印地安人削人頭皮者。黃牛通常都會公然地對球迷說「我買球票」(I buy ticket!或You got ticket?),其實意思就是指「我賣球票」,以免警察來時有證據。美加警察對於黃牛票查緝並不嚴格,反正這是願打願挨的生意。

NBA的黃牛通常不會穿著黃色衣服,手上也不會拿著厚厚的一疊票,頂多只有幾張公關票出售。 歐新社資料照片

黃牛市場和地攤市場一樣,也有分地盤,通常越近球場票價被哄的越高,反之,離球場遠一些可以找到合理價格一點的球票,黃牛能拿到的票都是成本極低或甚至免費的,從各種關係或是球隊送出去的公關票中間接取得。

票價方面也是因球隊受歡迎程度而定的,例如當時的芝加哥公牛隊有喬丹(Michael Jordan)、西雅圖超音速隊有扣籃野獸坎普(Shawn Kemp)等,票價就炒的老高。還記得那一天的比賽是對奧蘭多魔術隊,當時的魔術隊正逢「巨無霸」中鋒歐尼爾(Shaquille O'neal)剛轉隊至洛杉磯湖人隊,正是士氣最低迷時,加上「一分錢」哈達威(Penny Hardaway)受傷,停賽好幾周,所以黃牛票炒得並不高,筆者當時用比較破爛的英文試圖和黃牛交涉。

一開始黃牛亮出幾張可坐在籃板側後方約30排的座位,當時那張票的行情大概就是約40元加幣,沒想到黃牛一開口就喊100元加幣,他看筆者幾個亞洲人面孔,欺我們不懂外行,馬上就說魔術隊有「俠客!俠客!(指歐尼爾)」,筆者馬上說「拜託,俠客在洛杉磯了」,接著黃牛又說至少魔術隊有「Penny!Penny!(指哈達威)」又被筆者識破,經過幾句交涉後,筆者直接「教育」黃牛一下,「Nick Anderson(當時魔術隊得分後衛安德森) is injured, too.」,「We only get to see Dennis Scott (小前鋒史考特)and Rony Seikaly(當時填補俠客歐肥的希臘中鋒賽克利)」,最後這張票被筆者從百元加幣砍到38元一張,一來球賽快開始,二來交易點離球場還有約一公里,最重要的是黃牛遇到更懂NBA的筆者,知道球賽裡沒甚麼大咖,算是他栽了。

鐵打的營盤、流水的兵,球員轉隊是家常便飯。球迷出國看球前一定要做好功課,像是魔術球星歐尼爾在1996年轉戰湖人,今年則是換出灌籃高手葛登(中)。 美聯社

提起這則故事,一方面是海外買體育賽事黃牛票的經驗,但重點是一張球票就像一張電影票、戲劇表演入場券一般,球迷花錢購買入場,除了看精彩的球技內容之外,也想看知名球星和偶像名人,沒有主將明星的球隊比賽就是少了主味,更何況一張球票也不便宜,在美加地區很多球迷要看一場球賽可能要開車兩三個鐘頭,也並不是一件容易的事情,結果到了球場比賽開打前才知道,今天一兩名中心主將明明無傷,卻不上打球,這讓人很生氣。

馬刺隊教練波波維奇 (Gregg Popovich)是最先開始搞球員無痛無病卻進行輪休的始作俑者,波波是名好教練,手上有冠軍戒指,帶起球員也很得兵心,身為一名教練要管理球員的健康和調息狀態也的確不容易,但是NBA球賽除了是運動競賽之外,也是牽涉商業行為的娛樂表演,球迷是付了金錢進場看表演的,提供娛樂者是受支付而進行球賽表演的,對支付的球迷是有責任的。

NBA目前在世界的確也是所有運動聯盟中,經營最成功的。不過該聯盟若想要再更精進、營業方面更周到的話,對於這種球隊刻意無痛輪休事件,要在未來的規則或是勞資談判中歸納出更詳細、更嚴格的規定,不然最後將會順了球員,卻失去了部分感到不公的球迷,總地來說還是小傷聯盟收益的。