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NBA／魔術強森讚戴維斯復出「最佳表現」 美媒開酸：標準好低
湖人球星戴維斯(Anthony Davis)因小腿傷勢問題缺席30場比賽後，終在近日回歸球隊陣容，在今(27)日湖人面對魔術比賽中，戴維斯擺脫上場時間限制，出賽31分鐘攻下18分8籃板3助攻2火鍋，迎來傷癒復出後最佳表現。
戴維斯的優異演出，也招來湖人傳奇魔術強森(Magic Johnson)讚賞，這位隊史最佳控球後衛在推特發文寫道，「戴維斯打出了傷癒復出後最佳表現，他以15投8中攻下18分。」，不料卻遭美媒大潑冷水。
Anthony Davis played his best game since coming back from injury. He scored 18 points and was 8-15 from the floor.— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 27, 2021
美媒《Clutch Point》對於戴維斯此戰表現並不買單，指出這位明星大前鋒仍需要出手15次才能得18分，即使是湖人球迷也都知道，戴維斯仍在身體恢復期，距離重回全明星身手仍還有段距離，也藉此諷刺魔術強森一番，「至少我們都知道，魔術強森標準有點低。」
目前湖人戰績已跌落至西區第5，距離獨行俠僅有2.5場勝差，紫金軍團若要確保首輪主場優勢，必須在詹姆斯(LeBron James)缺陣之下提振士氣，而同樣身為領導核心的戴維斯勢必得肩負重任。
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