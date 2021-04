NBA／魔術強森讚戴維斯復出「最佳表現」 美媒開酸：標準好低

湖人球星戴維斯(Anthony Davis)因小腿傷勢問題缺席30場比賽後,終在近日回歸球隊陣容,在今(27)日湖人面對魔術比賽中,戴維斯擺脫上場時間限制,出賽31分鐘攻下18分8籃板3助攻2火鍋,迎來傷癒復出後最佳表現。

戴維斯的優異演出,也招來湖人傳奇魔術強森(Magic Johnson)讚賞,這位隊史最佳控球後衛在推特發文寫道,「戴維斯打出了傷癒復出後最佳表現,他以15投8中攻下18分。」,不料卻遭美媒大潑冷水。

Anthony Davis played his best game since coming back from injury. He scored 18 points and was 8-15 from the floor.