SBL／無緣季後賽仍獲肯定 璞園喬丹獲單周最佳球員

第18季SBL例行賽在上周落幕，其中季末11場比賽拿下9勝的桃園璞園建築，儘管仍成為本季唯一一支無緣季後賽的球隊，但陣中洋將喬丹（Jordan Tolbert）表現仍是得到肯定，獲選為第16周最佳球員，個人本季第二季獲獎。

璞園在上周兩場賽事中皆獲得勝利，其中洋將喬丹連續兩場比賽都有23分進帳，另外還有平均15.5籃板、4.5助攻的亮眼數據，只可惜璞園仍是在與九太的晉級關鍵戰中，僅以4分差距贏球，未能跨過贏23分的晉級門檻。

對於獲選單周最佳球員，喬丹說：「顏行書教練是很棒的教練，在他的帶領下，球隊建立了正確的心態與抗壓性，而這樣的韌性，也在最後這幾場球賽展現了出來。」

談到無緣季後賽，喬丹則表示，球隊的每個人都為彼此持續努力，在場上最需要鼓勵時，場邊板凳席也會盡全力加油歡呼。雖然無緣晉級季後賽，但他認為在最後11場比賽中獲得9場勝利，已經是相當不錯的成績。

璞園教練顏行書對喬丹表現給予相當高度的評價，他說：「喬丹是位不貪功、且善於溝通的團隊型領導者，也是非常容易合作的洋將球員，對於教練團的策略安排總是盡力達成。」

顏行書也指出，特別是在球季後段賽事中，喬丹主動承擔起責任，在球隊需要他的時候跳出來得分，也在關鍵時刻頂住壓力，扮演終結者的角色，是球隊能拿下勝利的關鍵。最後也恭喜喬丹，祝福他在未來的發展一切順利。

SBL季後賽首輪將於本周將在板橋體育館體育館開打，將分別由例行賽戰績排名第1名的台啤與排名第4名的九太交手，而排名第2名的裕隆將和排名第3名的台銀正面交鋒，四隊將爭奪最終榮耀。