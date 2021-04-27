NBA／詹姆斯親簽菜鳥球員卡1.46億天價賣出 翻新紀錄

一張「極度稀有」，有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）親筆簽名的菜鳥球員卡，今天以520萬美元（約新台幣1.46億元）賣出，成為史上最昂貴的籃球球員卡。

路透社報導，這張詹姆斯親簽的菜鳥球員卡同時並列體壇最昂貴球員卡，追平了美國職棒大聯盟MLB傳奇球星曼托（Mickey Mantle）1952年份菜鳥球員卡於今年1月創下的拍賣價格。

球員卡交易商PWCC Marketplace表示，這張球員卡十分稀少，進而成為收藏界中的搶手貨。

而今天出高價搶下這張卡的買家，身分並未曝光。

「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導，今天賣出的詹姆斯球員卡是配合詹姆斯球衣背號23號所限量發行的23張之一，十分稀有；詹姆斯另一款類似的菜鳥球員卡則因為發行了99張，24日由戈丁拍賣公司（Goldin Auctions）拍得172萬美元價格。

36歲的詹姆斯在場內外都有巨大影響力，他手中擁有4枚NBA冠軍戒指，被公認為史上最偉大NBA球員之一。

17次獲選參加明星賽的他，去年為他璀璨的生涯再添榮耀，他率洛杉磯湖人擊敗邁阿密熱火贏得總冠軍後，第4度獲選為總冠軍賽MVP。

口袋超深的運動迷，今年在競購體育紀念品上毫不手軟。7度贏得職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）的明星四分衛布雷迪（Tom Brady），親簽菜鳥卡這個月稍早以225萬美元（約新台幣6349萬元）的價格賣出；NBA已故球星布萊恩（Kobe Bryant）罕見的菜鳥卡，則在3月以179.5萬美元（約新台幣5065萬元）售出。