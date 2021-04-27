NBA／附加賽有助維持競爭心態 NBA盼永久實施

美國職籃NBA上季為因應新型冠狀病毒疫情，首推「附加賽」（play-intournament）制度，「運動畫刊」今天報導，聯盟期盼這樣的賽制未來能永久實施。

NBA因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，在上個球季推出若干創新制度，其中一項便是「附加賽」，這項賽制本季也繼續採用。

以本季的形式來說，例行賽東、西區排名第1名到第6名的球隊，依照排名依序成為季後賽兩區第1到第6種子。

而兩區例行賽第7名到第10名的球隊，也都還有透過「附加賽」闖進季後賽的機會。

兩區例行賽第7名、第8名的球隊將先對戰，勝隊將成為季後賽第7種子；敗隊則與例行賽第9名、第10名對戰後的勝隊，爭奪季後賽第8種子的位置，也就是最後一張季後賽門票。

根據「運動畫刊」（Sports Illustrated）的報導，NBA總裁席佛（Adam Silver）和聯盟其他人應該都會得到支持，讓「附加賽」賽制在未來永久沿用。

當聯盟為實施「附加賽」做調查的時候，球員和聯盟全部30隊的管理階層都同意2021年賽季續用這個制度。

報導指出，「附加賽」能刺激各隊在整個例行賽都保有競爭的心態，特別是在球季最後一個月的時候。

但，最終「附加賽」是否永久實施，在2021年球季結束前都不會有定案。