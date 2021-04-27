選秀狀元愛德華拚新人王 摻水成分有多高？

去年的NBA選秀狀元明尼蘇達灰狼後衛愛德華最近超級火紅，他最夯的highlight是切底線顏扣，直接把暴龍日本籍前鋒渡邊雄太灌在地上，這一扣令愛德華名滿全球，youtube精采鏡頭關注爆表，更讓全世界認識日本籍NBA前鋒渡邊雄太。

愛德華第二夯的事，是他居然不知道「A-Rod」美國職棒傳奇球星羅德里格茲是誰？A-Rod 2023年將成為NBA灰狼新老闆(股東之一)，艾華德茲在接受媒體採訪時竟然很坦白的說：「我不知道他是誰，但我知道他即將成為我們的老闆」。

「我完全不懂棒球」19歲愛德華天真表態，A-Rod很快透過個人IG標註愛德華加上自我介紹：「嗨、安東尼(愛德華名好)，我是Alex(A-Rod的名字)」。

不知道A-Rod(右)是前大聯盟球星，也該從他與前女友珍妮佛羅培茲(左)的花邊新聞中認識他吧！ 歐新社資料照片

愛德華第三夯的事是他很可能當選今年NBA年度最佳新人。做為2020 NBA選秀狀元，愛德華菜鳥球季場均18.3分、4.4籃板、2.7助攻，例行賽出賽61場其中44場先發，每場出賽近32分鐘，大有機會搶下「年度最佳新人」。

由於今年各隊新人數據都不搶眼，球隊戰績也普遍不夠理想，原本新人王的熱門人選小鮑爾和威斯曼都因受傷大量缺賽，愛德華目前的表現、戰術角色和上場時間都是新人第一，基本上年度新人已經是他囊中物。

如果不是黃蜂新人小鮑爾右手腕骨裂傷去動手術，少打了太多場比賽，愛德華根本無法與他競爭新人王。 美聯社

2001年出生，身高193公分愛德華體能勁爆，天賦過人，靠著驚人速度和爆發力，愛德華菜鳥球季在百廢待舉的灰狼打出不錯數據。但愛德華的球技、投籃、籃球智商和綜合能力，細節拆開來看，摻水成分太高。

1、攻防效率太差：愛德華投籃命中率4成，三分球命中率3成2，每場比賽三分球出手超過7次，但三分命中率遠低於團隊平均值3成5，投籃命中率也低於團隊平均值4成4。

灰狼是聯盟戰績墊底兩大爛隊之一，愛德華的投籃和進攻效率比團隊平均值還要更低。

愛德華(右)常常選錯出手時機，而且準度也相當的差，尤其是跟同梯的國王隊新秀哈利柏頓相比，真是差了一大截。 美聯社

2、戰術角色混亂：灰狼三大核心主力中鋒唐斯今年傷停缺陣22場，後衛羅素缺陣30場，場均19.6分後衛畢斯利缺席24場，大範圍傷病導致團隊戰術、磨合都大受影響。

愛德華整季健康，教練和球團隨便他打，戰術角色太過自由和出手選擇不佳，團隊合作陷入混亂。愛德華場均18.3分輸出很大成分是過度自由戰術刷出來的數據。

3、投籃+控球能力不足：愛德華身高193公分，比大學時代登記195公分略矮，主要位置是小前鋒兼得分後衛，身高、對位沒有優勢，靠的是爆發力、力量和速度壓制對手，簡單說就是打天分球、體能球。

愛德華的投籃遠低於聯盟水平，控球、持球能力也需要更多考驗，灰狼得有耐心和養成計畫，愛德華自己也要加倍努力。現代NBA後場球員最需要的就是出色投籃和過人控球、持球能力，愛德華擁有超人體能天分，剩下的就是造化。

愛德華(左)的球技還相當生嫩，在場上常常被一些老將欺負，個人成績看起來不錯，但在大爛隊刷出來的數據參考價值通常不高。 美聯社

儘管攻防效率不高，解讀比賽經驗還需要時間累積，角色定位和持球、防守、投籃都還有很大進步空間，但整季健康全勤仍是愛德華極大優勢。NBA最需要的就是耐打、健康、勁爆體能，愛德華季外仍有很多時間可以自我苦練。

19歲籃球天才，靠著天分+體能打球，愛德華得到最佳表現機會，但他的未來和灰狼的未來仍充滿很多變數。