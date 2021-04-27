輪休亂象如何解決 仰仗聯盟訂定新規則

聖安東尼奧馬刺隊是聯盟輪休的累犯之一，日前將健康無傷痛的球員：德羅展（DeMar DeRozan）、米爾斯（Patty Mills）、伯爾特（Jakob Poeltl）放板凳輪休，再度被開罰單，處以2萬5000美元罰款，聯盟再重申對球團輪休的零容忍。

NBA一整季82場比賽，球員即便全勤到下半季會產生疲勞。為了延續主力的績效，以及保有進入季後賽競爭力，一些球隊無視票房和全國轉播權，讓具有可看性的球星休息，迫使聯盟祭出罰則，違反規定最高10萬美元罰款。

多年來，類似操盤屢見不鮮，甚至可回歸到20年前，例如歐尼爾（Shaquille O'Neal）在洛杉磯湖人時代，就經常出現各種理由的休息。當時有媒體批評，這是刻意保留球隊主力的作法，目的是讓歐尼爾季後賽徹底燃燒。根據Pro Sports Transactons Archive的傷兵記錄名單，從2006年起到2017年間共609場比賽，出現過球員無傷休兵的狀態，單是波波維奇的馬刺就佔113場。

因為如此，我們常看到吉諾比利（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan），帕克（Tony Parker）蹲板凳看比賽。除了前科累累的馬刺隊，瑞佛斯掌兵符起的洛杉磯快艇隊、達拉斯獨行俠隊、丹佛金塊隊、沙加緬度國王隊、亞特蘭大老鷹隊、多倫多暴龍隊、金州勇士隊、克里夫蘭騎士隊、紐約尼克隊、費城76人隊等，都曾讓主力休息並啟用板凳球員打先發。

馬刺隊堪稱是輪休策略的累犯，即使面對聯盟開罰毫無懼色，因為他們相信犧牲球隊戰力的代價過大，遠勝於被聯盟罰金懲戒。 美聯社

這幾年，聯盟正式通牒各球隊禁止輪休多位健康的球員，也不容許球隊客場征戰排除主力。但是，輪休操作對球團有無實質幫助，實行過的似乎都抱持正面態度，從馬刺王朝看是有一定效果，的確增加資深球員的續航表現。

勇士隊在尋求連霸之路上，總教練柯爾（Steve Kerr）就曾策略性調整大將們的上場時機，他說：「我不該向任何人撒謊，是的！我在按照我們的（輪休）方式比賽。也許不該用休息一詞，但這就是重點。13天內飛八個城市，球隊一共打八場比賽，旅行里程1萬1000英里，前一天還在明尼蘇達州、第二天飛抵德州的聖安東尼奧市，你能想像有多疲憊嗎？」時為勇士之一的杜蘭特（Kevin Durant）亦公開表態：「球員健康是最重要的，如果一個人需要休息就休息，可以上場就會上場。」

部分球隊認為，一整個球季82場賽事並非重點，而是主客場賽程的分配不均，導致影響球隊戰力。 美聯社

2019年，多倫多暴龍隊對雷納德（Kawhi Leonard）充分的出賽負荷量管理，讓這位全明星避開背靠背連續出賽、部分客場，降低其疲勞狀態。結果，他在季後賽力挽狂瀾、幫助球隊登頂奪冠的表現，被各界認為是輪休有益球隊的範例，即使2017年聯盟下令不得輪休，因為對收視率的負面影響甚鉅。

進入輪休的球員，多數都是主力，也就是提振收視率的球星，從馬刺隊王朝的鄧肯、帕克等，到騎士隊的詹姆斯（LeBron James）、洛夫（Kevin Love），以及勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Clay Thompson）等，都是輪休名單常客。對一季有41次機會看到自家明星的主場球迷，傷害可能不大，對外地城市粉絲而言，難得等到一次喜愛的球隊來、卻看著偶像坐板凳恐怕不好受，久而久之自然影響票房。

輪休累犯的球隊打客場影響不小，聯盟統計一家四口看現場平均票價216美元，還不包括停車費、場內買的零食、飲料、周邊商品，民眾不看球會減少球團和球員的分配利潤。同樣地，轉播權對電視台的最大誘因，就是要有票房保證，球隊輪休亦將影響轉播意願，權利金相對縮水。2014年，NBA與TNT以及ESPN / ABC電視簽訂9年240億美元轉播協議，此舉讓薪資上限從2015-16賽季的6710萬推到8900萬美元，2017-18賽季更漲到9909.3萬美元。

辛苦排出時間、並花一大筆錢才能進場看球，結果看到一堆蝦兵蟹將被對手大比分修理，球迷怎會不生氣？ 美聯社

輪休一旦導致聯盟無法提供最好內容，電視台會重新評估合約，因為球迷退訂或終止觀看。最終，又將轉回球員待遇縮水。解決之道，除了聯盟人性化調度主、客場賽程安排，也可考慮休兵名單制度明確化，如強制輪休就不能一、兩場，可仿效大聯盟15天傷兵名單，提升調度難度，或是規範上場時間，若前一天打滿四節、翌日不得超過20分鐘，以讓各隊競爭的天平相等。很多事情並非無解，而是要靠團隊制訂管理細則，問題即可獲得解決。