NBA／紀錄之夜送暖 柯瑞贈簽名球衣給護理師

勇士隊看板球星柯瑞(Stephen Curry)去年透過視訊感謝醫療人員在新冠肺炎疫情期間的辛苦復出,故事今天有了續集,去年和他視訊的加護病房護理師球迷德萊妮(Shelby Delaney),偕同丈夫親自到甲骨文球場中心欣賞偶像演出,不但見證柯瑞改寫單月三分球進球紀錄,還獲得偶像簽名球衣,讓她欣喜不已。

德萊妮和丈夫獲得勇士球團所贈的場邊座位,成為勇士今天和國王隊比賽的座上賓;賽後柯瑞特別走向這對夫妻,並脫下戰袍,簽名贈送給這對球迷。

勇士教頭柯爾(Steve Kerr)表示,球團用實質方式向疫情期間付出的人員致意,是非常棒的方式,「我認為這是球團在社區中最重要的角色之一,去和值得致敬的人致意,所以這是很棒的事情,尤其我們有許多球迷在疫情期間站在第一線。」

德萊妮是死忠的勇士球迷,她穿著柯瑞球衣上班、寫下柯瑞座右銘「我無所不能(I can do all things)」,並上傳一張照片到社群軟體,這張照片透過網路很快散播出去,柯瑞本人也親自回應,去年他透過視訊和德萊妮和她的同事們致意,感謝醫護人員無私奉獻。

今天德萊妮穿上相同球衣來到球場,她賽前受訪提到,能和柯瑞交談一直是她的夢想,「很感謝他,因為他對我生活有很大影響,幫助了我。」她提到,柯瑞的生活方式充滿喜樂,完全啟發自己,「當我20出頭開始當護士就看他打球,那是段很不容易的日子,又是在加護病房,我總是覺得『我做不到』,所以他帶領我和我的家人度過這段時光。」

德萊妮孩提到,去年柯瑞的視訊電話,不但對醫護人員的精神層面是很大鼓舞,也讓醫療體系獲得許多實質幫助,團隊得到許多贊助,像是捐款和口罩、食物等,還可以分享資源給更多需要幫助的人,「每個人都感受到愛和感謝,因為不只是加護病房的護理師,每個人都同一陣線。」