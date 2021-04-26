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NBA／「世上沒有一件事是永遠的」 韋德曾一句話點醒柯瑞

聯合新聞網 / 綜合報導
同樣攀過NBA生涯巔峰，韋德(左)曾以過來人的經驗提點柯瑞(右)。 歐新社
同樣攀過NBA生涯巔峰，韋德(左)曾以過來人的經驗提點柯瑞(右)。 歐新社

上次奪冠已經要追溯至2018年，少了湯普森（Klay Thompson）與杜蘭特（Kevin Durant）的勇士已經不復當年如日中天的「宇宙勇」，一哥柯瑞（Stephen Curry）有感而發，他想起過去韋德（Dwyane Wade）曾告誡他：「世上沒有一件事是永遠的。」

韋德身為邁阿密熱火2012與13年的總冠軍，相當能體會柯瑞當時位在頂點時的歡愉，他在《The Undefeated》節目中透露自己曾在2018年柯瑞剛奪下生涯第三座總冠軍時與他聯絡：「我們都曾來到人生的最高點，要好好享受，因為沒人能保證往後的職業生涯仍會如此。」

柯瑞日前也回覆：「他說的沒錯，當你生涯位居高點，在那個環境讓你很難去察覺事情的變化，到處都是贏球的氣氛，所以當你立場變換，重新試著從山腳攀上山頂時，你仍會感謝這一路走來的挑戰與旅程。」「韋德點醒了我，他要我不要將一切視為理所當然，要記得在NBA這個層級為了贏球需要耗費多少努力。」

從奪冠的常勝軍到現在爭奪季後賽席次，柯瑞迎來了生涯第二春，本季他仍繳出場均31.2分5.6籃板5.8助攻，勇士目前以30勝30敗，五成的勝率暫居西區第十。

「過去肯定仍是美好的回憶，我還記得當年的熱情，我想帶領球隊回到那個盛況，這就是我的動機。」柯瑞認為勇士還有奪冠的潛力：「看看周圍，我們還能匹敵，在剩餘的賽事裡繼續成長，等到明年Klay健康回歸，我們仍是支有競爭力的球隊。」

柯瑞 韋德 勇士

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