NBA／那裡的女人像鬥牛犬？巴克利踩紅線被罵翻

繼湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)的「你是下一個」推特貼文惹出風波之後,向來毒舌著稱的前NBA球星巴克利也惹上發言不當風波,他日前在「Inside the NBA」節目中,討論湖人對獨行俠比賽(台北時間24日),針對湖人隊凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)的表現,提及這位球員母校喬治亞大學時,巴克利竟冒出一句,「喬治亞大學吉祥物,是世上唯一一所以那裡的女人命名的。」

Charles Barkley “Georgia the only school in the world that they named their mascot after the women down there”



pic.twitter.com/eAJBRhlSHO