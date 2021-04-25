快訊

台海若有突發狀況 傳日政府已討論自衛隊法律運用

NBA／那裡的女人像鬥牛犬？巴克利踩紅線被罵翻

聯合新聞網 / 綜合報導
喬治亞大學吉祥物鬥牛犬，被NBA前球星巴克利拿來說是那裡的女人。 法新社
喬治亞大學吉祥物鬥牛犬，被NBA前球星巴克利拿來說是那裡的女人。 法新社

繼湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)的「你是下一個」推特貼文惹出風波之後，向來毒舌著稱的前NBA球星巴克利也惹上發言不當風波，他日前在「Inside the NBA」節目中，討論湖人對獨行俠比賽(台北時間24日)，針對湖人隊凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的表現，提及這位球員母校喬治亞大學時，巴克利竟冒出一句，「喬治亞大學吉祥物，是世上唯一一所以那裡的女人命名的。」

這句發言，馬上就被主持人強森(Ernie Johnson)打槍，修理巴克利一頓。然而後續影片仍是流傳開來，針對巴克利發言，引發不少人的不滿，也有人在網路留言給巴克利，「你自己好好照照鏡子再說這種話吧！」

巴克利過去失言風波不少，也曾有貶抑女性的發言，這次風波要如何解決，各界也都在盯著。

相關新聞

NBA／湖人老闆排隊史最佳五人 歐尼爾與衛斯特不在榜上

洛杉磯湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）日前受邀參與由巴恩斯（Matt Barnes）主持的Podcast節目，被問到排出最偉大的湖人球員前5名時，她認為是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）、魔術強森（Magic Johnson）與前男友傑克森（Phil Jackson）。

NBA／為何頻頻請假？厄文：神的指引

布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）在昨（24日）總算告訴了外界他屢次因「個人因素」請假的原因，他在賽後記者會表示：「我只是為我的神『阿拉』，奉獻我該做的。」

NBA／那裡的女人像鬥牛犬？巴克利踩紅線被罵翻

繼湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)的「你是下一個」推特貼文惹出風波之後，向來毒舌著稱的前NBA球星巴克利也惹上發言不當風波，他日前在「Inside the NBA」節目中，討論湖人對獨行俠

NBA／哈瑞爾枯坐冷板凳整場 佛蓋爾強調事前有溝通

湖人與獨行俠今天（25號）再碰頭，這也是戴維斯（Anthony Davis）復出第2戰，他也不像前場只打了上半場就下去休息，此役4節都有上場且出賽了28分鐘，可惜湖人還是以93比108又吞敗仗，而禁區

NBA／拱助教巴柏沙重操舊業復出 柯爾：我可非常認真

勇士近期陸續找回過往黃金鼎盛時期舊將回鍋制服組，像帕楚利亞（Zaza Pachulia）、李文斯頓（Shaun Livingston）與巴柏沙（Leandro Barbosa）這些球迷不陌生的退役球員

NBA／盼重現透納榜眼救贖路 安吉期許帕克重回生涯正軌

曾經貴為2014年的NBA選秀榜眼，帕克（Jabari Parker）本季在國王就遭到徹底冷凍，2月7號遭球隊釋出前僅只出賽3場，場均出賽時間更是少得可憐的9分鐘，而當日後被塞爾蒂克簽下時，他也不被多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。