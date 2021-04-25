NBA／那裡的女人像鬥牛犬？巴克利踩紅線被罵翻

繼湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)的「你是下一個」推特貼文惹出風波之後，向來毒舌著稱的前NBA球星巴克利也惹上發言不當風波，他日前在「Inside the NBA」節目中，討論湖人對獨行俠比賽(台北時間24日)，針對湖人隊凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的表現，提及這位球員母校喬治亞大學時，巴克利竟冒出一句，「喬治亞大學吉祥物，是世上唯一一所以那裡的女人命名的。」

Charles Barkley “Georgia the only school in the world that they named their mascot after the women down there”



pic.twitter.com/eAJBRhlSHO — gifdsports (@gifdsports) April 23, 2021

這句發言，馬上就被主持人強森(Ernie Johnson)打槍，修理巴克利一頓。然而後續影片仍是流傳開來，針對巴克利發言，引發不少人的不滿，也有人在網路留言給巴克利，「你自己好好照照鏡子再說這種話吧！」

巴克利過去失言風波不少，也曾有貶抑女性的發言，這次風波要如何解決，各界也都在盯著。