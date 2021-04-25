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NBA／湖人老闆排隊史最佳五人 歐尼爾與衛斯特不在榜上

聯合新聞網 / 綜合報導
洛杉磯湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）心目中的隊史前五名沒有歐尼爾。 歐新社
洛杉磯湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）心目中的隊史前五名沒有歐尼爾。 歐新社

洛杉磯湖人隊老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）日前受邀參與由巴恩斯（Matt Barnes）主持的Podcast節目，被問到排出最偉大的湖人球員前5名時，她認為是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（LeBron James）、魔術強森（Magic Johnson）與前男友傑克森（Phil Jackson）。

珍妮巴斯透露：「魔術強森或賈霸應該排第一，但最後一人......傑克森算嗎？」帶領湖人五度奪冠的傑克森有「禪師」之稱，甚至曾是她的前男友，被選上並不令人意外，然而外界對此的懷疑並不在此。

許多網友表示，不論衛斯特（Jerry West）或歐尼爾（Shaquille O'Neal），都比現役的詹姆斯更有資格排進前五，他們認為，詹姆斯待在湖人的時間還不夠久，目前還不到三個賽季，隊上歷史地位要超車歐尼爾還有得瞧，而衛斯特無論球員或教練時期都對湖人有重大貢獻，二代湖人王朝的建立都有他的功勞。

強森 洛杉磯 歐尼爾 布萊恩

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