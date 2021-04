NBA／為何頻頻請假？厄文：神的指引

布魯克林籃網球星厄文(Kyrie Irving)在昨(24日)總算告訴了外界他屢次因「個人因素」請假的原因,他在賽後記者會表示:「我只是為我的神『阿拉』,奉獻我該做的。」

厄文表示:「我和許多穆斯林兄弟姊妹一同度過賴買丹月(齋戒月),我話只能說到這,我只是為我的神『阿拉』,奉獻我該做的,以及遵照他的指引」、「如果你們稍微了解穆斯林就會知道,禁食是必要的。」

過去厄文就常在推特發表宗教有關的宣言,本月12日時就曾寫上:「讚美阿拉,我祈求這個世界最終會從內部淨化自己,上帝已經看夠了這些惡魔讓人類困惑與分裂,這些洗腦與灌輸該迎向終結了。」而今年4月正逢伊斯蘭教的齋戒月,約於4月13日至5月12日,日出至日落期間都不允許進食和飲水。

然而儘管是宗教信仰因素也難以替厄文頻頻請假的事實辯護,ESPN球評史密斯(Stephen A Smith)就公開批評:「施羅德(Dennis Schroder)與諾基奇(Jusuf Nurkic)也是穆斯林,他們也是如期上場,而且根據齋戒月來看,厄文也只有4月13日對戰灰狼那天還算情有可原,其他的日子還是無故缺陣,說到底還是他本人的問題。」

Kyrie recently converted to Islam and is taking part in Ramadan this month where Muslims fast every day. People are bashing him for taking games off without understanding why. pic.twitter.com/yqLPbyqCqp