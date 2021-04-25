NBA／安特托昆博24分14籃板 NBA公鹿大勝76人
美國職籃NBA東區兩大強權費城76人、密爾瓦基公鹿今天正面交鋒，公鹿靠「字母哥」安特托昆博24分、14籃板、7助攻的全能演出，以132比94勝出。
76人與公鹿目前戰績暫居東區第2、第3，兩隊今天在公鹿主場廝殺，公鹿一路領先，第4節還大砍46分，終場輕鬆以38分差距奪勝。
2013年被公鹿以第1輪第15順位選進NBA的「希臘怪物」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），至今未曾轉隊，今天賽後生涯累積獲得1萬2023分，超越「大狗」羅賓遜（Glenn Robinson）的1萬2010分，在公鹿隊史排名第2，僅次於傳奇球星「天鉤」賈霸（KareemAbdul-Jabbar）的1萬4211分。
76人過去4場比賽都少了身體不適的西蒙斯（BenSimmons）；雪上加霜的是，今天比賽開打前，明星中鋒恩比德（Joel Embiid）也因右肩痠痛，本季第19場比賽作壁上觀。
公鹿除了安特托昆博有「雙十」表現，波蒂斯（Bobby Portis）從板凳殺出為公鹿貢獻17分；替補的沃拉（Jordan Nwora）、福布斯（Bryn Forbes）雙雙砍下13分；哈勒戴（Jrue Holiday）獲得12分；迪文森索（Donte DiVincenzo）、康納頓（Pat Connaughton）則各有11分進帳。
76人今天先發球員中，僅塞斯．柯瑞（Seth Curry）得分達兩位數，但也僅獲13分；全隊得分最高的是馬克西（Tyrese Maxey）、密爾頓（Shake Milton），他們此役都拿下15分，替補的「魔獸」霍華德（DwightHoward）今天有12分、12籃板的「雙十」表現。
76人今天三分球手感極差，前18次出手有16球落空，整場比賽31投7中，命中率僅2成26。除此之外，他們今天整場比賽82次出手，只命中31球，命中率3成78。反觀公鹿今天投籃中率5成16、三分球命中率4成50，兩隊投籃的把握度是這場比賽勝負的關鍵。
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