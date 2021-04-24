SBL／台啤蔣淯安季後賽能否歸隊 未來一周是關鍵

SBL台灣啤酒主控蔣淯安左膝受傷，而距離季後賽首輪開打僅剩一週，台啤總教練周俊三今天說，仍希望蔣淯安能打季後賽，但還需觀察未來一週訓練與傷勢狀況，再決定是否能上場。

第18季超級籃球聯賽（SBL）今天在板橋體育館舉行2場賽事，首場台啤以82比95不敵高雄九太科技，另一場裕隆納智捷以75比67擊敗台銀。

蔣淯安上季包辦總冠軍賽MVP、年度MVP，為台啤搶下隊史第5座冠軍，本季因傷所擾，僅出賽21場，自3月14日與裕隆交手後，因左膝受傷，高掛免戰牌至今，而台啤已確定以例行賽第一之姿，晉級季後賽，近期持續練兵調整，備戰季後賽。

季後賽首輪將於5月1日在板橋體育館開戰，例行賽排名前4隊伍交叉對決，在5戰3勝制系列賽勝出的球隊，將在總冠軍賽交手。

台啤總教練周俊三表示，球隊最近幾場比賽都在進行調整，演練新的打法、布陣，他坦言，現階段較擔心傷兵問題，近期後衛蔣淯安、王子綱、陳昱翰輪流受傷，距離季後賽開打僅剩一週，希望屆時傷兵都能歸隊。

談到蔣淯安能否趕上在季後賽歸隊助陣，周俊三表示，「我們當然希望他能打」，但目前蔣淯安僅初步投入體能訓練，還未進球場展開碰撞訓練。

周俊三認為，蔣淯安季後賽能否上陣，未來一週訓練將是關鍵，待進入到碰撞訓練後，將觀察其傷勢是否疼痛與恢復情況，以決定季後賽是否上場。