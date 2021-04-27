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老潛艦的永別之歌：印尼如何善後「神鋤號」沉沒慘案？

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NBA／今日戰績表 太陽布克33分斬斷尼克9連勝

聯合新聞網 / 整理
布克(右)。 美聯社
布克(右)。 美聯社

NBA今日戰績表

老鷹 86:100 活塞

湖人 114:103 魔術

雷霆 90:121 76人

馬刺 146:143(OT) 巫師

太陽 118:110 尼克

騎士 96:112 暴龍

公牛 110:102 熱火

爵士 104:105 灰狼

快艇 103:120 鵜鶘

灰熊 96:120 金塊

獨行俠 106:113 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 雷霆 vs. 塞爾蒂克

07:00 公鹿 vs. 黃蜂

07:00 拓荒者 vs. 溜馬

07:30 籃網 vs. 暴龍(緯來體育台)

09:00 灰狼 vs. 火箭

09:30 獨行俠 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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