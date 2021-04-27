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NBA／今日戰績表 太陽布克33分斬斷尼克9連勝
NBA今日戰績表
老鷹 86:100 活塞
湖人 114:103 魔術
雷霆 90:121 76人
馬刺 146:143(OT) 巫師
太陽 118:110 尼克
騎士 96:112 暴龍
公牛 110:102 熱火
爵士 104:105 灰狼
快艇 103:120 鵜鶘
灰熊 96:120 金塊
獨行俠 106:113 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 雷霆 vs. 塞爾蒂克
07:00 公鹿 vs. 黃蜂
07:00 拓荒者 vs. 溜馬
07:30 籃網 vs. 暴龍(緯來體育台)
09:00 灰狼 vs. 火箭
09:30 獨行俠 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
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