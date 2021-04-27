NBA／今日戰績表 太陽布克33分斬斷尼克9連勝

西蒙斯（Ben Simmons）感冒關係缺席過去4戰，而安比德（Joel Embiid）前場也臨時掛免戰牌，76人更以38分差慘遭公鹿痛宰。今天（27號）一舉迎回雙星，且面對實力矮上一截的雷霆，球隊終場就以121比90談笑間告別4連敗低潮。

2021-04-27 10:40