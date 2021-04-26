NBA／今日戰績表 籃網厄文飆34分力壓西區勁敵太陽
NBA今日戰績表
塞爾蒂克 104:125 黃蜂
太陽 119:128 籃網
灰熊 120:113 拓荒者
騎士 110:119 巫師
公鹿 104:111 老鷹
溜馬 131:112 魔術
國王 113:117 勇士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 老鷹 vs. 活塞
07:00 湖人 vs. 魔術(緯來體育台)
07:00 雷霆 vs. 76人
07:00 馬刺 vs. 巫師
07:30 太陽 vs. 尼克
07:30 騎士 vs. 暴龍
08:00 公牛 vs. 熱火
08:00 爵士 vs. 灰狼
08:00 快艇 vs. 鵜鶘(愛爾達體育1台)
09:00 灰熊 vs. 金塊
10:00 獨行俠 vs. 國王
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