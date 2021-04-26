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NBA／今日戰績表 籃網厄文飆34分力壓西區勁敵太陽

聯合新聞網 / 整理
籃網厄文(中)進攻。 美聯社
籃網厄文(中)進攻。 美聯社

NBA今日戰績表

塞爾蒂克 104:125 黃蜂

太陽 119:128 籃網

灰熊 120:113 拓荒者

騎士 110:119 巫師

公鹿 104:111 老鷹

溜馬 131:112 魔術

國王 113:117 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 老鷹 vs. 活塞

07:00 湖人 vs. 魔術(緯來體育台)

07:00 雷霆 vs. 76人

07:00 馬刺 vs. 巫師

07:30 太陽 vs. 尼克

07:30 騎士 vs. 暴龍

08:00 公牛 vs. 熱火

08:00 爵士 vs. 灰狼

08:00 快艇 vs. 鵜鶘(愛爾達體育1台)

09:00 灰熊 vs. 金塊

10:00 獨行俠 vs. 國王

NBA戰績排行

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