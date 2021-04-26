NBA／今日戰績表 籃網厄文飆34分力壓西區勁敵太陽

因腿傷連續缺席過去3場比賽，且今（26）日對強敵太陽還是板凳出發，這一切還是阻止不了杜蘭特（Kevin Durant）殺神歸來般演出，他不但打28分鐘就砍33分，其中更有24分集中下半場，是籃網以12

2021-04-26 11:53