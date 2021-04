NBA／詹皇發文風波 前大聯盟球員痛批：這痞子想搬到中國

近日俄州發生一起黑人女孩被白人警察槍殺的事件,觸怒NBA湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)神經,讓他在推文貼出這名警察照片並寫上「你是下一個」,意指這名警察將會與佛洛伊德致死案判決有罪的白人警察一樣下場,不過,由於這起事件誰是誰非仍有疑義,詹姆斯卻未審先判,反而引發不少人撻伐,一名退休的大聯盟前巨人隊白人球員霍夫(Aubrey Huff)就連發七則推文奚落詹姆斯種種不是,還痛批:「這痞子(詹姆斯)是想搬到中國吧。」

Today is the day when @KingJames legacy will be irrelevant to most all Americans.



May want to move to China fuck stick!