NBA／詹皇發文風波 前大聯盟球員痛批：這痞子想搬到中國

近日俄州發生一起黑人女孩被白人警察槍殺的事件，觸怒NBA湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)神經，讓他在推文貼出這名警察照片並寫上「你是下一個」，意指這名警察將會與佛洛伊德致死案判決有罪的白人警察一樣下場，不過，由於這起事件誰是誰非仍有疑義，詹姆斯卻未審先判，反而引發不少人撻伐，一名退休的大聯盟前巨人隊白人球員霍夫(Aubrey Huff)就連發七則推文奚落詹姆斯種種不是，還痛批：「這痞子(詹姆斯)是想搬到中國吧。」

Today is the day when @KingJames legacy will be irrelevant to most all Americans.



May want to move to China fuck stick! — Aubrey Huff (@aubrey_huff) April 22, 2021

詹姆斯後來緊急撤文，他撤文的主要理由是，「我刪文是因為內容被用來製造更多仇恨。」但前大聯盟巨人隊的霍夫，像是撿到槍，連發七則推文，把詹姆斯狂罵一頓。