NBA／簽2張2億美元合約 柯瑞有望成為史上第一人

傷癒復出的勇士當家球星柯瑞(Stephen Curry)本季再繳MVP身手，曾創下連續11場轟下30分的驚人紀錄，而明年合約即將到期的他，未來將會獲何等報酬，也是令許多球迷關心的事，《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)預測，柯瑞未來將會獲得4年2億1540萬美元(約新台幣60億3980萬)的超級合約，有機會成為聯盟史上首位簽下2紙2億美元合約的球員。

柯瑞生涯初期飽受傷勢困擾，因此在新人合約走完之際，2013年與勇士簽下4年4400萬美元續留，而這份報酬日後也被稱為「佛心合約」，此後柯瑞迎來生涯最輝煌時刻，不僅7度入選明星賽、2度奪年度MVP及1座得分王，這份「佛心合約」更讓勇士高層有更大操作空間，逐漸拼湊起冠軍陣容，也讓勇士順利拿下3座總冠軍金盃，寫下一段王朝霸業。

2017年柯瑞「佛心合約」走完，勇士為彌補這位隊史最佳球星，開出了5年2億115萬美元，回報柯瑞這些年的貢獻，如今該合約也即將到期，薪資專家馬克斯也按照本季表現，預測柯瑞將會再度獲得總值高達2億1540萬美元的超頂級合約，根據馬克斯表示，自2022-23球季，柯瑞接下來4年依序將獲得4810萬、5190萬、5580萬及5960萬美元年薪。