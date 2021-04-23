巫師從墊底到快翻身 衛少展現頂級關鍵主宰力

近況相當不錯的華盛頓巫師在擊敗勇士後，最近10場取得8勝，目前是一個6連勝持續中的狀態，球隊排名也名列於季後挑戰賽圈中，些微領先著暴龍與公牛單獨暫居東區第十。

回想本季初期，巫師以五連敗開局，直到一月結束，球隊戰績還僅有慘澹的4勝12敗。然而隨著衛斯特布魯克(Russell Westbrook)逐漸融入球隊，且與球隊招牌球星比爾(Bradley Beal)間的配合日益熟悉的情況下，二月份巫師則是摘下9勝7敗，單月首度勝率突破五成。

只是三月份的巫師再次碰上亂流，在各項團隊數據與二月差不多的情況下，卻吞下了10敗，單月取得4勝10負。巫師二月場均輸3.6分，三月份輸5.7分，平均而言就是兩到三球的差距，巫師不是沒有贏球機會，二月份也曾連續擊敗過塞爾蒂克、金塊、拓荒者、湖人季後賽級別勁旅，一舉創下五連勝，巫師的三月份不該只有4勝入袋才是。

巫師最近找回信心後真是銳不可擋，像是上周在國王主場一路壓著對手打，全隊投籃命中率高達52.2%，籃板球還比國王多了26個。 美聯社

巫師四月狀態火熱 衛少挺身而出是關鍵

四月份快結束，巫師目前為止則是打出開季以來最棒成績，團隊8勝4敗，有機會以逆轉姿態從季初被看衰的態勢，一路闖進季後挑戰賽。其中的關鍵在於衛斯特布魯克終於在新球隊找到自己的價值，並且重拾他的領導風範。

剛開季還在適應新球隊的衛斯特布魯克先是找不到投籃準心，場均得分也是11年來首次跌破20分關卡，罰球更慘到僅有六成創生涯新低。隨著賽季演進，衛斯特布魯克逐漸融入與比爾和其他隊友在新戰術中的定位，願意放下身段的他在自身得分外，更專注於場上的組織推進、保護籃板，與抄截反快攻等等，目前在單場助攻、籃板、抄截，衛斯特布魯克都是球隊領先者。

衛斯特布魯克至今無法改善的便是他居高不下的單場失誤高達5.1次，且因為他擁有相當程度的攻勢發動主導權，他與隊友間合作的成效往往決定了球隊當天的成敗。衛斯特布魯克本季在球隊贏球和輸球的比賽中，個人在場上的正負值來回快兩倍差，顯示出他對於巫師球賽內容的影響力之大，團隊間的連繫都得圍繞著他。

截至四月份以來，衛斯特布魯克的場上正負值本季首度翻揚，明星賽後扣除始終沒好轉的失誤次數外，他在投籃以及罰球命中率，得分、助攻與籃板各方面皆比明星賽前來的出色。目前他全季的平均數據重新回到那個令人熟悉，擁有場均大三元成績單的衛斯特布魯克，繳出21.6分11.1籃板10.9助攻1.3抄截，(同樣有著高達5.1次的失誤)。且在關鍵時刻的統計數據之中，他的投籃命中率59%，有效投籃命中率65%高居聯盟第一，而得分總數則是聯盟第五。

衛斯特布魯克(右)經過不斷地努力調整，終於找到球隊和個人成績同時好看的方法，準度的提升是重要的關鍵。 美聯社

受惠衛少的超水準發揮 比爾更能維持高品質供輸

對比整個例行賽只得21.6分的數據，這隱含著衛斯特布魯克平時不強求進攻，但到了決勝期，球隊需要他的時候，他絕對刻不容緩的挺身而出。這等於是讓巫師隊在關鍵時刻擁有比爾、衛斯特布魯克雙保險能去突破進攻僵局，或攻進致勝分。對於一支年輕球隊來說，穩定軍心的作用相當有幫助。

本季多數時間登上得分王寶座的比爾，目前為止場均31分的好表現，雖說直到本月在鬼神柯瑞(Stephen Curry)各種不講理的瘋狂火力展演之下，才以些微之差讓出寶座。但是比爾本季能維持高檔的進攻品質，除了他本身狀態調整得宜之外，有一部份也是衛斯特布魯克的加入，有他的控場指揮，與吸引對手防守注意力，這都無形中分擔到比爾在球隊中要做到的各項環節，加上決勝時刻衛斯特布魯克再升一級的高端效率，一舉釋放比爾的壓力，呈現出整體而言相對穩定的攻守輸出。

在衛斯特布魯克的全力配合之下，巫師主將比爾(右)持續打出高品質的比賽，要不是柯瑞(左)最近實在太瘋狂，比爾可能會拿下生涯第一個得分王頭銜。 美聯社

葛佛成季中交易大驚奇 巫師需要更多輪值好棋

聊完核心雙搶的表現，巫師值得一提的是在交易截止日前從公牛盤來的二年級中鋒葛佛(Daniel Gafford)，堪稱球隊季中交易大驚奇。雖然樣本數目前僅九場，但葛佛轉隊後如魚得水，場均從4.7分一舉躍進到12.3分6.2籃板，投籃命中率64.8%，個人效率值高達28.5，甚至比爾的23.4，衛斯特布魯克的18.28都還要高。

葛佛擁有不錯的運動能力，能夠得分，能夠保護籃板，算是與陣中幾名長人相比下不同的類型，對上勇士的球賽中，他甚至創下本季首次的雙十數據，繳出19分10籃板。

葛佛(中)在公牛隊時是只能打垃圾時間的板凳球員，但轉隊後成為高效率的替補中鋒，適時填補了巫師偏弱的禁區戰力。 美聯社

巫師現在的陣容年輕、缺乏經驗，但只要有更多的葛佛跳出成為傷兵潮中的新輪替人選的話，巫師就更有挑戰季後賽附加戰的可能。對手暴龍目前也是傷兵滿營，公牛則是在季中交易補強後，戰績卻不盡人意，且拉文(Zach Lavine)因健康協議的關係也持續無法出賽。

現在競爭東區第十最後一席的態勢中，巫師反而在主力和球隊近況中取得上風，衛斯特布魯克能否用他關鍵時刻主宰戰局的魅力將巫師帶進季後賽，接下來剩餘的例行賽值得關注巫師的表現。

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