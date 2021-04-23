尼克變身鐵血勁旅 向藍道致歉、向鍚柏杜致敬

紐約尼克4月22日經延長賽擊敗亞特蘭大老鷹，戰績33勝27敗超越老鷹，站上東區第四，在東區只有76人、籃網、公鹿三隊可以叫板尼克。尼克上次打進季後賽已經是2012-13年賽季，一向挑剔、傲慢紐約球迷，難掩興奮，還有一點點情不自禁喜悅。

季前沒有人想得到眼前這支拼湊出來的尼克，會打上東區前四，更不會有人料到尼克大前鋒藍道，能打出比溜馬明星中前鋒沙波尼斯更精采、更精緻、更有影響力「全能籃球」。

「尼克一哥」藍道今年場均23.6分、10.5籃板、6.1助攻，展現全能球員霸氣和比賽統治力，特別的是他的三分球命中率4成，每場能投進2.1個三分，更是聯盟所有內線球員少見亮點。溜馬中前鋒沙波尼斯表現還是很夠水平，今年場均19.9分、11.6籃板、6助攻同樣讓人驚艷，但藍道最近兩年快速進化+全能化，鋒頭、明星光環、帶隊能力、聲勢已經有超越沙波尼斯之勢。

尼克大前鋒藍道(右)和溜馬大前鋒沙波尼斯(左)的不斷成長是球迷有目共睹，兩人今年都能進入明星賽，但是藍道的三分球、罰球、帶隊能力進步神速，現在已經比沙波尼斯更具威脅性。 美聯社

我必須向藍道致歉，因為我始終不認為他有能力帶領一支球隊成為季後賽球隊，除了個人表現和數據，懂得跟不同隊友打球，凝聚隊友士氣，還能在第四節和決勝期頻頻打進關鍵球，這不是一般明星球員都可以做到的工作。

我也必須向尼克教練鍚柏杜致敬，鍚柏杜執教明尼蘇達灰狼三季，一事無成就算了，灰狼三年下來還是兵荒馬亂，毫無球隊文化，防守仍是一團糟。

但鍚柏杜去年夏天來到尼克，尼克馬上脫胎換骨，失分聯盟最低(第一)，防守效率值聯盟第三(僅落後湖人、76人)，鍚柏杜為尼克打造銅牆鐵壁招牌防守，有效控制失分和比賽，帶領尼克完成翻轉。

鍚柏杜的鐵血防守策略初期效果並不明顯，但尼克在球季後段的華麗變身卻讓人驚艷不已，這也證明了灰狼球風幹啥啥不行，跟教練吵架第一名。 美聯社

除了防守，鍚柏杜跟馬刺教練波波維奇、勇士教練柯爾、暴龍教練諾斯一樣，用兵如神，充分挖掘球員潛能和角色球員。尼克大前鋒藍道就是今年最成功典範，藍道在聯盟各隊一哥中，逐漸站穩腳步、展現分量。尼克替補長人諾艾爾、前鋒射手布拉克、浴火重生「玫瑰」羅斯，都在鍚柏杜防守風格中找到自己定位和位置，成為尼克不可或缺重要拼圖。

尼克全隊有七名主力得分達二位數，進攻面廣充滿深度，三分球命中率高達3成83排聯盟第五，靠著防守、控制失分為底，藍道做為全隊攻防兩端主要核心，鍚柏杜為紐約人重新打造一支完全不同尼克。

站上東區第四的尼克，沒有超級巨星，欠缺抱團魅力，目前看起來也很難吸引到聯盟其他一線或二線球星主動加盟。藍道充其量只能算是聯盟二線球星，但他太特別，全能球風、製造各種「錯位」，不但能在禁區、攻防轉換中輾壓對手，還在中遠距離投籃，投出4成以上三分球命中率。

但藍道攻防紮紮實實，展現大將之風，21歲NBA二年級鋒衛搖擺人巴瑞特也成長為場均17.4分、5.6籃板合格先發，羅斯從板凳出發，為尼克提供經驗、奇兵和最佳第六人火力，布拉克、諾艾爾都是一群願意玩命防守鋒線苦工，鍚柏杜在紐約打造一支近乎完美防守雄獅，重新擦亮鍚柏杜鐵血防守招牌。

生涯多半在跑龍套的諾艾爾(右)和布拉克(左)被改造成非常可靠的防守大將，他們與藍道一起讓尼克禁區堅若磐石。 美聯社

尼克是今年東、西區四強中最樸實最具代表性「平民球隊」，連尼克第一號球星藍道看起來都如此平凡，但他們卻能打出最強悍、紮實防守，永遠比對手更努力，更願意積極跑動，充分享受那種鎖死對手，勇於身體對抗性的比賽風格。

藍道證明自己全能球路、物超所值，鍚柏杜也擦亮鐵血防守金字招牌，尼克沒有超級球星，沒有驚人天賦，他們很難在季後賽走得更遠。但尼克會成為東區攪局黑馬，他們會讓東區戰局更腥風雪雨，季後賽戰況更多意外、有趣。