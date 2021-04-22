NBA／戴維斯準備好了 確定23日先發出戰獨行俠

洛杉磯湖人隊在雙星缺陣的情況下，湖人只取得7勝9敗，而從戴維斯（Anthony Davis）缺席以來，湖人是14勝16敗，由此可見他的影響力有多麽大，不過好消息是，戴維斯明日（23日）將正式回歸，預計在客場先發出戰獨行俠。

自從今年2月14日起，戴維斯再也沒有以先發身份出現在球場上，這是他9年生涯歷經最長的一次缺席，共缺陣了30場比賽：「我必須確保自己已經100%準備好了，不然對我或隊友都不公平」、「劍指季後賽的最後這幾場比賽，我已經是100%的狀態了，等到詹姆斯（LeBron James）回歸，我想我們會在很不錯的位置。」

現在湖人的戰績為35勝23敗，名列西區第5，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）透露詹姆斯的回歸約略還得再等幾個星期。雖然確定戴維斯將在23日的比賽回歸，但預估他將只出賽會限制在約15分鐘。

儘管在雙星缺陣下，施羅德（Dennis Schroder）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）與哈瑞爾（Montrezl Harrell）等中流砥柱打出7勝9敗，雙星的回歸仍是湖人爭奪衛冕的唯一希望。

戴維斯本季場均能繳出22.5分8.4籃板3.0助攻的成績。