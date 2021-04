NBA／戴維斯準備好了 確定23日先發出戰獨行俠

洛杉磯湖人隊在雙星缺陣的情況下,湖人只取得7勝9敗,而從戴維斯(Anthony Davis)缺席以來,湖人是14勝16敗,由此可見他的影響力有多麽大,不過好消息是,戴維斯明日(23日)將正式回歸,預計在客場先發出戰獨行俠。

自從今年2月14日起,戴維斯再也沒有以先發身份出現在球場上,這是他9年生涯歷經最長的一次缺席,共缺陣了30場比賽:「我必須確保自己已經100%準備好了,不然對我或隊友都不公平」、「劍指季後賽的最後這幾場比賽,我已經是100%的狀態了,等到詹姆斯(LeBron James)回歸,我想我們會在很不錯的位置。」

現在湖人的戰績為35勝23敗,名列西區第5,總教練佛蓋爾(Frank Vogel)透露詹姆斯的回歸約略還得再等幾個星期。雖然確定戴維斯將在23日的比賽回歸,但預估他將只出賽會限制在約15分鐘。

儘管在雙星缺陣下,施羅德(Dennis Schroder)、庫茲瑪(Kyle Kuzma)與哈瑞爾(Montrezl Harrell)等中流砥柱打出7勝9敗,雙星的回歸仍是湖人爭奪衛冕的唯一希望。

戴維斯本季場均能繳出22.5分8.4籃板3.0助攻的成績。

AD is on the way! Anthony Davis plans to play tomorrow against the Mavs as long as he feels good. #LakeShow



React with @VeniceMase & @LAIreland at 12:55 PM on 710 AM ESPN https://t.co/Wda75J3NBi pic.twitter.com/ARQcupSG6l