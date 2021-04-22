NBA／新人王會是誰？ 狀元郎愛德華、球三弟呼聲高

NBA今年爭新人王大戰還有懸念！本季的這批菜鳥雖然在去年被認為是選秀小年，但仍有不少選手表現不俗，其中最亮眼的就是此前傳出手腕骨折的消息的球三弟，在球三弟缺陣期間，狀元郎愛德華茲、火箭泰特等人呼聲竄升，而近期球三弟又傳出復原進度超前，可能在本月底就歸隊，預期缺陣多約20場的球三弟還未放棄競爭。

狀元郎呼聲漸起

去年是毫無爭議的選秀小年，說明本屆一年級生的預期戰力較沒有往年高，而一路領跑新人王獎的黃蜂隊球三弟，原先繳出場均15.9分、5.9板與6.1次助攻，三分命中率也有近4成，加上黃蜂隊戰績算不錯，目前還有望衝擊季後賽，都增添球三弟的獲獎可能。

然而球三弟在3月21日傳出手腕骨折的消息，一度被認為可能賽季報銷，那段期間也有其他新秀補上競爭位置，例如狀元郎、灰狼的愛德華，日前愛德華再次繳出28分，寫下隊史首位新秀年13場25分以上的紀錄，瘋狂的飆分紀錄歷史上也只剩唐西奇、詹皇、杜蘭特、安東尼等名將排在前面。

球三弟將重回戰場

而火箭的泰特、活塞的貝伊、國王的哈利伯頓也都榜上有名，他們母隊都屬於戰績較糟的隊伍，新人在其中受重用機會更多，這幾人也都有把握住機會，泰特嘗試了不止一個位置，配合陣中前輩受傷而調整，也繳出穩定的得分，活塞隊積極想把貝伊養成更全面的選手，不只是投三分與防守的「3D球員」，而哈利伯頓因高球商而聞名，雖然近期有點下滑，但仍是國王今年的驚喜之一。

在數名新人都有所發揮的情況下，根據《官網》報導，球三弟也不畏傷病，復原速度遠超乎預期，他日前已獲准訓練，預期在本月底就能重回火線，球三弟還有大約10場球賽能拼鬥，肯定會讓新人王之爭更加難論（他預期比其他競爭者多缺席近20場），但要是能把黃蜂帶進季後賽，團隊戰績考量會是他最大優勢。

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