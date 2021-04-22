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NBA／今日戰績表 得分王比拚勇士柯瑞熄火不敵巫師比爾

聯合新聞網 / 整理
柯瑞此戰熄火只得18分，中斷連11場至少30分紀錄；比爾則有得到29分10籃板4助攻2抄截正常水準演出！ 路透社
柯瑞此戰熄火只得18分，中斷連11場至少30分紀錄；比爾則有得到29分10籃板4助攻2抄截正常水準演出！ 路透社

NBA今日戰績表

公牛 105:121 騎士

雷霆 116:122 溜馬

太陽 116:113 76人

勇士 114:118 巫師

籃網 103:114 暴龍

爵士 112:89 火箭

老鷹 127:137(OT) 尼克

活塞 117:127 獨行俠

熱火 107:87 馬刺

灰熊 105:117 快艇

金塊 106:105 拓荒者

灰狼 125:128 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 太陽 vs. 塞爾蒂克

07:00 76人 vs. 公鹿(緯來體育台)

07:00 鵜鶘 vs. 魔術

08:30 活塞 vs. 馬刺

09:00 黃蜂 vs. 公牛

09:30 湖人 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)

NBA戰績排行

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