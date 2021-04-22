NBA／今日戰績表 得分王比拚勇士柯瑞熄火不敵巫師比爾

在發燒的媒體話題上，這兩年的灰熊常常都是被當成背景板和墊腳石的那一隊。上週獨行俠唐西奇（Luka Doncic）「三分上籃」式的神奇絕殺，影片在網路上狂收超高點閱數，吞敗的苦主正是灰熊。回到上一季，人

2021-04-22 07:00