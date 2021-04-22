NBA／今日戰績表 得分王比拚勇士柯瑞熄火不敵巫師比爾
NBA今日戰績表
公牛 105:121 騎士
雷霆 116:122 溜馬
太陽 116:113 76人
勇士 114:118 巫師
籃網 103:114 暴龍
爵士 112:89 火箭
老鷹 127:137(OT) 尼克
活塞 117:127 獨行俠
熱火 107:87 馬刺
灰熊 105:117 快艇
金塊 106:105 拓荒者
灰狼 125:128 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 太陽 vs. 塞爾蒂克
07:00 76人 vs. 公鹿(緯來體育台)
07:00 鵜鶘 vs. 魔術
08:30 活塞 vs. 馬刺
09:00 黃蜂 vs. 公牛
09:30 湖人 vs. 獨行俠(愛爾達體育1台、Eleven Sports1)
NBA戰績排行
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