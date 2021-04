NBA／籃網短約簽後衛詹姆斯 林書豪再度成遺珠

在艾德里奇(LaMarcus Aldridge)因心律不整宣布退役後,籃網球員名單中空出了一位人選,原有不少媒體預測缺乏後場人手的籃網會相中「豪小子」林書豪,沒想到今日(22日)宣布晴天霹靂的消息,他們簽下在歐洲聯賽打拚的詹姆斯(Mike James),這也意味著林書豪再度成為遺珠。

據《紐約時報》史坦(Marc Stein)透露,詹姆斯可能本週就會與籃網簽下雙向合約,然而《The Athletic》的記者則透露不同消息,他表示詹姆斯簽的是10天短約,合約部分似乎仍未有定數。

林書豪雖然在發展聯盟繳出好表現,但本季仍待價而沽,32歲的他年齡與背傷或許是讓球隊望之卻步的主因,另一方面,被選中的詹姆斯過去其實有NBA資歷,在2012參加選秀落選後,2017-18賽季曾短暫待過鵜鶘與太陽,場均有9.3分3.5助攻2.5籃板,隨後的生涯幾乎都在歐洲聯賽打球。

詹姆斯在2020與莫斯科中央陸軍簽下3年合約,然而3月時卻因與教練爆發衝突而遭無限期停賽,他也早早回到家鄉美國。

Mike James to play in the NBA



Our club and guard @TheNatural_05 have come to an agreement that will allow the player to become a free agent until the end of the 2020-21 season...



In the coming days, James will sign a contract with one of the clubs of the @NBA. pic.twitter.com/rMHrJTMqFQ