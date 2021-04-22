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NBA／籃網短約簽後衛詹姆斯 林書豪再度成遺珠

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪雖然在發展聯盟繳出好表現，但本季仍待價而沽，32歲的他年齡與背傷或許是讓球隊望之卻步的主因。 截圖自林書豪IG
林書豪雖然在發展聯盟繳出好表現，但本季仍待價而沽，32歲的他年齡與背傷或許是讓球隊望之卻步的主因。 截圖自林書豪IG

在艾德里奇（LaMarcus Aldridge）因心律不整宣布退役後，籃網球員名單中空出了一位人選，原有不少媒體預測缺乏後場人手的籃網會相中「豪小子」林書豪，沒想到今日（22日）宣布晴天霹靂的消息，他們簽下在歐洲聯賽打拚的詹姆斯（Mike James），這也意味著林書豪再度成為遺珠。

據《紐約時報》史坦（Marc Stein）透露，詹姆斯可能本週就會與籃網簽下雙向合約，然而《The Athletic》的記者則透露不同消息，他表示詹姆斯簽的是10天短約，合約部分似乎仍未有定數。

林書豪雖然在發展聯盟繳出好表現，但本季仍待價而沽，32歲的他年齡與背傷或許是讓球隊望之卻步的主因，另一方面，被選中的詹姆斯過去其實有NBA資歷，在2012參加選秀落選後，2017-18賽季曾短暫待過鵜鶘與太陽，場均有9.3分3.5助攻2.5籃板，隨後的生涯幾乎都在歐洲聯賽打球。

詹姆斯在2020與莫斯科中央陸軍簽下3年合約，然而3月時卻因與教練爆發衝突而遭無限期停賽，他也早早回到家鄉美國。

紐約時報 莫斯科 陸軍

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