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NBA／籃網短約簽後衛詹姆斯 林書豪再度成遺珠
在艾德里奇（LaMarcus Aldridge）因心律不整宣布退役後，籃網球員名單中空出了一位人選，原有不少媒體預測缺乏後場人手的籃網會相中「豪小子」林書豪，沒想到今日（22日）宣布晴天霹靂的消息，他們簽下在歐洲聯賽打拚的詹姆斯（Mike James），這也意味著林書豪再度成為遺珠。
據《紐約時報》史坦（Marc Stein）透露，詹姆斯可能本週就會與籃網簽下雙向合約，然而《The Athletic》的記者則透露不同消息，他表示詹姆斯簽的是10天短約，合約部分似乎仍未有定數。
林書豪雖然在發展聯盟繳出好表現，但本季仍待價而沽，32歲的他年齡與背傷或許是讓球隊望之卻步的主因，另一方面，被選中的詹姆斯過去其實有NBA資歷，在2012參加選秀落選後，2017-18賽季曾短暫待過鵜鶘與太陽，場均有9.3分3.5助攻2.5籃板，隨後的生涯幾乎都在歐洲聯賽打球。
詹姆斯在2020與莫斯科中央陸軍簽下3年合約，然而3月時卻因與教練爆發衝突而遭無限期停賽，他也早早回到家鄉美國。
Mike James to play in the NBA— CSKA Moscow (@cskabasket) April 21, 2021
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Our club and guard @TheNatural_05 have come to an agreement that will allow the player to become a free agent until the end of the 2020-21 season...
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In the coming days, James will sign a contract with one of the clubs of the @NBA. pic.twitter.com/rMHrJTMqFQ
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