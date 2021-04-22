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NBA／溜馬馬刺大亂鬥懲處出爐 1人禁賽2人遭罰款

中央社 / 紐約21日綜合外電報導
NBA馬刺對溜馬之戰爆發衝突，聯盟今天做出懲處，溜馬引戰的辛普森被禁賽1場，馬刺回擊的米爾斯、蓋伊分別被罰款2.5萬美元、2萬美元。 美聯社
NBA馬刺對溜馬之戰爆發衝突，聯盟今天做出懲處，溜馬引戰的辛普森被禁賽1場，馬刺回擊的米爾斯、蓋伊分別被罰款2.5萬美元、2萬美元。 美聯社

NBA馬刺溜馬之戰爆發衝突，聯盟今天做出懲處，溜馬引戰的辛普森被禁賽1場，馬刺回擊的米爾斯、蓋伊分別被罰款2.5萬美元、2萬美元。

美國職籃NBA印第安納溜馬19日在主場94比109不敵聖安東尼奧馬刺， 比賽第4節剩下9分32秒時，兩隊爆發衝突。

溜馬的辛普森（JaKarr Sampson）和馬刺的米爾斯（Patty Mills）疑似在前一波溜馬進攻時產生不快，輪到馬刺攻擊時，米爾斯有意無意的朝辛普森貼近，他用手肘頂開米爾斯，接著出手推擠後，使出頭錘攻擊。

米爾斯不甘示弱回擊，蓋伊（Rudy Gay）為隊友米爾斯出氣加入戰局，引爆雙方第2波衝突。

所幸裁判制止及隊友勸離下，衝突沒有再繼續擴大，但桑遜、米爾斯都因此領到技術犯規，辛普森更因遭判二級惡意犯規而遭驅逐出場。

桑遜的禁賽，會在溜馬今天主場迎戰奧克拉荷馬雷霆的比賽執行。

今天的比賽前，溜馬戰績26勝31敗，排在東區第9，馬刺則以28勝28敗排在西區第10。

溜馬 馬刺 NBA

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