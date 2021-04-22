不該被忽略的老八 灰熊將是強隊的絆腳石

在發燒的媒體話題上，這兩年的灰熊常常都是被當成背景板和墊腳石的那一隊。上週獨行俠唐西奇（Luka Doncic）「三分上籃」式的神奇絕殺，影片在網路上狂收超高點閱數，吞敗的苦主正是灰熊。回到上一季，人們會記得太陽復賽後的八連勝神話，也會記得拓荒者最終逆勢搶進季後賽，但原本在復賽前穩居第八的灰熊，最終又是成為出局的配角。

這支長期被忽略的小市場球隊，2017年起在知名球星紛紛離隊之後，就再也沒打進季後賽。但才不到幾年，他們居然已經悄悄地完成了重建。這兩季靠著不被看好的新人王，不被看好的年輕陣容，和不被看好的菜鳥總教練，灰熊居然有辦法在例行賽咬住西區這一票強隊，穩穩地佔住第八名的位置。

然而，灰熊這股年輕的新勢力，目前還沒有獲得主流媒體的重視和其他球迷的肯定，甚至還不被看好能挺過剩餘的例行賽。灰熊被認為很可能會像去年一樣在球季尾聲崩盤，或是在附加賽當中出局。

今年的附加賽制要先讓例行賽的第七及第八名交手，如果灰熊拿下第八名，又在第一場附加賽中輸球，接下來就要面對另一場附加賽的勝隊，來爭搶最後一張季後賽門票。以目前的戰況看來，第二場附加賽可能會是第九名勇士和第十名馬刺的對決。馬刺去年才剛中斷22年打進季後賽的紀錄，勇士更是去年爐主，兩支硬底子球隊都想要重返榮耀，他們在全國乃至全球擁有的球迷數量以及媒體聲量，更是遠大過於小城市的灰熊。無論灰熊對上哪一隊，他們都不會是多數人期待獲勝的那一方。

灰熊最好能在季後賽開打前將排名往上衝，否則可能會在附加賽遇上馬刺或勇士，都是非常的不好打。 美聯社

這樣的灰熊想要打出屬於自己的聲量，剩下的例行賽和之後的附加賽就是最佳的舞台。而灰熊的兩大目標，就是要拿回他們失去的東西：一是要搶回去年錯失的季後賽資格；二是要重新擦亮下剋上的招牌球風。

目標一：搶回季後賽門票

看似已經連三季無緣季後賽的灰熊，其實在上一季就已回到強隊之林，即使西區競爭如此激烈，他們在近兩季的例行賽還是能牢牢抓住西區第八名的位置，若是這兩季的賽制沒改，灰熊不只早就重返季後賽，而且今年還有望把紀錄延續下去。

回放去年的狀況：復賽開始之前，暫居第八的灰熊領先第九名的拓荒者有3.5場。結果那時灰熊傷了禁區主將，加上復賽之後的狀況調整不佳，復賽八戰吞了六敗，不只被拓荒者超車，丟了第八種子的席次，更被八連勝的太陽一路進逼，差一點連打附加賽的機會都沒有。灰熊最後只能勉強守住第九名，在附加賽得要連贏第八名的拓荒者兩場才能打季後賽。結果灰熊第一場就輸球，痛失門票。

這樣的劇本，灰熊絕對不想在本季重演，然而以目前的戰況及賽程來看，灰熊想要搶進前六的難度太高，最多是把獨行俠拉下來好爬上第七名，所以，這一季還是一樣要面對附加賽的挑戰。如果真的是以例行賽第八名進入附加賽，就將考驗這支年輕灰熊的心臟。事實上，回看灰熊隊史，這支球隊早就習慣了「老八傳奇」的黑馬心態。

目標二：擦亮昔日的招牌

灰熊隊史目前十度打入季後賽，除了前三次只能當砲灰之外，進入到康利（Mike Conley）、小加索（Marc Gasol）及藍道夫（Zach Randolph）等人在隊的年代，灰熊就成為西區強隊最不想在首輪碰上的攔路虎。灰熊歷年打進季後賽只有一次拿到第四種子（2012年），其他都是排在下半部的種子序位。沒有主場優勢的他們，卻常常都能在季後賽給高種子的對手帶來大麻煩，對手就算過關也得脫一層皮，更常被「下剋上」給踢出局。2011年灰熊擊倒馬刺的「老八傳奇」，就是其中的一例經典。快艇和拓荒者也曾是苦主，2013年灰熊更以第五種子一路打進西決才落敗。

灰熊在2015年季後賽首輪以4：1打敗第四種子拓荒者。 歐新社資料照片

有意思的是，馬刺自從2011年那次被灰熊意外咬下落馬之後，從此就成了灰熊在季後賽的天敵。灰熊唯一打進西區冠軍賽那年就是被馬刺剃光頭橫掃，而最後兩次打季後賽，也都是被馬刺擊落。隨著主力離隊，灰熊重建，過去專打強隊的招牌特色也隨之消失。

而今，承襲藍領基因及防守文化的灰熊，已經在本季的例行賽逐漸打出這樣的味道。而目前正進行中的客場七連戰，賽程之硬，完全就是在考驗他們「以下剋上」的能力。對手一字排開，七場當中有六場是對上勝率優於灰熊的強隊，打贏了東區第三的公鹿之後，剩下五場除了要打西區第三的快艇，還要兩度強碰金塊和拓荒者。

如果這次地獄般的客場之旅，灰熊真的能夠擦亮昔日「下剋上」的招牌，他們也就有可能在附加賽率先上演「以下剋上」的戲碼，從獨行俠手中把第七種子給搶過來。這樣灰熊首輪就可以去打太陽，畢竟本季三次對戰爵士全敗，而對上太陽至少贏過一場。從目前展現出的戰力來看，這支年輕的新灰熊有能力扛起昔日的招牌，搶回季後賽門票。為什麼呢？原因有三：

原因一：新人王在第二年要證明自己

莫蘭特（Ja Morant）去年在不被看好的情況下拿下了新人王，然而，一個不爭的事實是，他最大的對手威廉森（Zion Williamson）因傷缺賽大半個球季。即使莫蘭特在新人球季的表現及數據，確實足以拿下新人王的頭銜，但是過程中沒能和威廉森正面對決，還是讓莫蘭特被不少球迷質疑。

尤其他在第二年出現命中率大幅下滑的狀況，更讓人覺得他是遇上了撞牆期。莫蘭特今年的場均得分為18.7分，雖然比去年的17.8分還高，但三分命中率卻從三成三五跌到了兩成七四。命中率不高的情況下，對手防守時寧願選擇放他投外線，也要堵死他的切入路線。做為目前球隊最後一擊的首席操刀者，莫蘭特多半選擇切入來搶分，少了穩定的外線確實讓他的威脅力大減。

去年選秀狀元威廉森因傷缺賽多場，讓莫蘭特的新人王頭銜少了一些光彩。今年他若能帶領灰熊在季後賽打出好成績，他的實力就更加能被認可。 美聯社

最重要的，還是莫蘭特去年沒能帶隊殺入季後賽，在球隊陷入低潮之際，他沒能力挽狂瀾。以上這種種的質疑，讓他更想要在第二年證明自己。身為灰熊頭牌球星，莫蘭特這股強烈的求勝欲望，正是推動球隊前進的主動力。目前他把灰熊穩在第八名的位置，光是這一點，今年他就已經勝過威廉森。畢竟傷癒之後的威廉森，在打了大半個球季之後，還是無法把鵜鶘帶進西區前十。若是莫蘭特能先把球隊帶進季後賽，他就能進一步打消眾人的質疑。

原因二：替補陣容打出深度

灰熊本季的不動先發共有四人，因為傷病的關係，有五名球員曾一度成為先發輪替陣容。其中艾倫（Grayson Allen）、克拉克（Brandon Clarke）及貝恩（Desmond Bane）這三人目前的總上場時數和總得分完全不相上下，在隊上排在四名固定先發之後，形成第一替補集團。而緊接在後的第二替補集團裡，也同樣有三名球員，在時數和分數表現上相當接近。

克拉克（左）及貝恩（右）等年輕球員都很能適應在先發與板凳間輪調，這讓灰熊總教練簡金斯的調度可以更加靈活。 美聯社

這十人當中只有兩人超過25歲，超過半數的球員在聯盟還沒待滿三年，更有兩名一年級菜鳥。這份主要的輪替名單當中，還沒算入本季因傷出賽不多的溫斯洛（Justise Winslow）等人。由此看來，灰熊可以說是全力開發年輕球員的上場潛能，而且打出了足夠的替補深度。

原因三：傷兵陸續回歸

雖然在這一刻，灰熊最倚賴的中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）倒下了，一度讓灰熊超長的傷兵名單又多添一員，但他是因為在公鹿一戰中吃了一記肘擊而有腦震盪的症狀，所以他可能很快就能回歸。同時，其他三名主力都是因為痠痛而列入傷兵名單修養，最近也都已經陸續復出。

最重要的，則是去年意外受傷報銷的「三J」小傑克森（Jaren Jackson Jr.），在經過快一年之後，首度在傷兵名單上改列為「可能出賽」。換句話說，灰熊雖然看來傷兵滿營，但很快就會時來運轉。尤其是小傑克森若能成功復出，將能一舉讓灰熊禁區鋒線的攻守高度及強度獲得提昇。

去年灰熊之所以會痛失季後賽資格，小傑克森意外倒下而造成的戰力下挫正是主因之一。今年灰熊在一整季沒有他的情況下，已經能抓住第八名的位置，若是這位具有三分能力的長人能及時復出，又能維持上季的攻守效能（17.4分／.394三分命中率／1.6阻攻），灰熊在剩下的例行賽裡就更有威力，面對附加賽也更有把握。

至於溫斯洛，本季在兩度長期缺賽之後，終於在對戰金塊時復出。這位在熱火時期就以防守著名的大鎖，原本就被認為能迅速融入重視防守的球隊傳統，甚至接下灰熊隊史防守傳奇人物艾倫（Tony Allen）的火炬。可惜溫斯洛的身體一直出狀況，接下來若能維持健康，他的防守輸出也會是灰熊對付其他西區強隊的針對性武器。

不過，傷兵陸續復出，除了要給他們時間熟悉場上節奏，也代表原本的陣容要進行調整。誰該調離先發，誰打替補會更好，該如何配置場上人手及時間分配，這些問題都很棘手。若是處理不好，好不容易磨合出來的化學效應，可能會就此打破。要搞定這些環節，就得著落在總教練簡金斯（Taylor Jenkins）的頭上，他接下來的調度將會是影響灰熊發揮戰力的關鍵。

有了充滿動力的新人王當箭頭，搭配上一票年輕小將及替補深度，接著禁區主力和防守大鎖又脫離了傷兵名單，總教練簡金斯手上的牌變得更好打。只要這名二年級教頭的調度能撐得住大場面，這支目前暫居第八的灰熊將會在接下來的比賽當中打出好成績，並且變成西區強隊們的大麻煩。