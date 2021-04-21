NBA／小兒子才宣布投入選秀 皮朋長子傳過世消息

素有「天下第二人」之稱的傳奇球星皮本（Scottie Pippen）昨(21)日哀傷宣布，33歲大兒子安特隆(Antron Pippen)已逝世，皮本並未透露詳細死因，而悲憤的他也在個人IG放上與大兒子合照，相當令人動容。

皮本在IG發布與大兒子從小到大的合照，並配文寫道，「我在昨天失去了大兒子安特隆，我們兩個總是會分享對於籃球的熱愛，他對生活總是展現正面態度，我對此感到非常驕傲，請好好休息，直到我們父子倆再度相見」

身為被眾人寄與厚望的星二代，安特隆本有機會繼承父親衣缽走上籃球之路，「安特隆從小就有慢性哮喘，如果不是因為這個疾病，我相信他有站穩NBA舞台的實力，但他沒有因此喪志，反倒保持正面態度並努力不懈。」

皮本文末表示，「請繼續為他的媽媽凱倫(Karen McCollum)，以及他的家人與朋友們祈禱，一個善良的靈魂消逝得太快，我愛你兒子，我們很快會再見面的。」

皮本與元配離婚後再娶，與後妻所生的小兒子小皮本（Scotty Pippen Jr.）先前才宣佈將投入2021年NBA選秀大會，沒想到近日卻傳出大兒子離開人世的消息，令人扼腕。