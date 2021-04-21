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NBA／今日戰績表 厄文32分獨撐助籃網退鵜鶘
NBA今日戰績表
魔術 96:112 老鷹
黃蜂 97:109 尼克
籃網 134:129 鵜鶘
快艇 113:112 拓荒者
灰狼 134:120 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
07:00 公牛 vs. 騎士
07:00 雷霆 vs. 溜馬
07:00 太陽 vs. 76人
07:00 勇士 vs. 巫師(Eleven Sports1)
07:00 籃網 vs. 暴龍(緯來體育台、愛爾達體育1台)
08:00 爵士 vs. 火箭
08:00 老鷹 vs. 尼克
08:30 活塞 vs. 獨行俠
08:30 熱火 vs. 馬刺
10:00 灰熊 vs. 快艇
10:00 金塊 vs. 拓荒者(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 灰狼 v. 國王
NBA戰績排行
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