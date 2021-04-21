NBA／今日戰績表 厄文32分獨撐助籃網退鵜鶘

近況火燙的喬治（Paul George），今天又在比賽中扮演救世主角色，全場22投13中轟下33分11籃板3助攻2抄截，其中最後2分鐘內獨拿8分，包括剩下4.8秒的致勝兩罰，帶領快艇上演逆轉秀，在客場

2021-04-21 13:48