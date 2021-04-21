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NBA／今日戰績表 厄文32分獨撐助籃網退鵜鶘

聯合新聞網 / 整理
厄文全場19投12中，攻下32分8助攻，其中15分出現在第四節，幫助球隊甩開鵜鶘的進逼。 美聯社
厄文全場19投12中，攻下32分8助攻，其中15分出現在第四節，幫助球隊甩開鵜鶘的進逼。 美聯社

NBA今日戰績表

魔術 96:112 老鷹

黃蜂 97:109 尼克

籃網 134:129 鵜鶘

快艇 113:112 拓荒者

灰狼 134:120 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

07:00 公牛 vs. 騎士

07:00 雷霆 vs. 溜馬

07:00 太陽 vs. 76人

07:00 勇士 vs. 巫師(Eleven Sports1)

07:00 籃網 vs. 暴龍(緯來體育台、愛爾達體育1台)

08:00 爵士 vs. 火箭

08:00 老鷹 vs. 尼克

08:30 活塞 vs. 獨行俠

08:30 熱火 vs. 馬刺

10:00 灰熊 vs. 快艇

10:00 金塊 vs. 拓荒者(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 灰狼 v. 國王

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