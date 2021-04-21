NBA／柯瑞表現太誇張 林書豪讚：他是改變聯盟的拓荒者
金州勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry） 近況好到一個不行，除了連續10場拿下30分，近5戰更是砍進46記三分球，如此火燙表現吸引各家媒體目光，就連林書豪等一線球星也不禁發文讚嘆。
柯瑞進入4月後手感銳不可擋，近4場比賽有3場三分球雙位數，昨天面對76人出手17次命中11球，近10場比賽命中72顆三分球、近5戰46顆皆是聯盟紀錄；他在這場比賽後，也超越巫師比爾（Bradley Beal），賽季平均31.4分暫居聯盟得分王。
Steph really changed the game FOREVER #trailblazer #oneofakind— Jeremy Lin (@JLin7) April 20, 2021
4月份10場比賽，柯瑞寫下平均39.9分、6.6籃板、4.3助攻的誇張數據，一舉一動成為各界焦點，林書豪也在推特上寫道：「Steph真的永遠改變了籃球。」並在標籤中稱其是獨一無二的拓荒者。
除了豪神，前球星「臭臉」柏金斯（Kendrick Perkins）近年轉戰籃球名嘴，也在個人推特上向柯瑞致歉：「我為之前對你說過的任何負面評論道歉，你是籃球場上的傳奇，你又一次砍下了49分拿下勝利，我只是嫉妒你的膚色比較白，而我不是。希望你繼續保持下去！」
Hey @StephenCurry30 anything that I’ve ever said negative about you I apologize Sir! What you are doing on the court and the game of basketball is beyond LEGENDARY!!! Another 49 piece spicy with the W. I was just jealous because you were light skin and I’m not! Carry the hell on.— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) April 20, 2021
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