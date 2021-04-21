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NBA／柯瑞表現太誇張 林書豪讚：他是改變聯盟的拓荒者

聯合新聞網 / 綜合報導
金州勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry） 近況好到一個不行，除了連續10場拿下30分，近5戰更是砍進46記三分球，如此火燙表現吸引各家媒體目光，就連林書豪等一線球星也不禁發文讚嘆。 美聯社
金州勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry） 近況好到一個不行，除了連續10場拿下30分，近5戰更是砍進46記三分球，如此火燙表現吸引各家媒體目光，就連林書豪等一線球星也不禁發文讚嘆。 美聯社

金州勇士隊一哥柯瑞（Stephen Curry） 近況好到一個不行，除了連續10場拿下30分，近5戰更是砍進46記三分球，如此火燙表現吸引各家媒體目光，就連林書豪等一線球星也不禁發文讚嘆。

柯瑞進入4月後手感銳不可擋，近4場比賽有3場三分球雙位數，昨天面對76人出手17次命中11球，近10場比賽命中72顆三分球、近5戰46顆皆是聯盟紀錄；他在這場比賽後，也超越巫師比爾（Bradley Beal），賽季平均31.4分暫居聯盟得分王。

4月份10場比賽，柯瑞寫下平均39.9分、6.6籃板、4.3助攻的誇張數據，一舉一動成為各界焦點，林書豪也在推特上寫道：「Steph真的永遠改變了籃球。」並在標籤中稱其是獨一無二的拓荒者。

除了豪神，前球星「臭臉」柏金斯（Kendrick Perkins）近年轉戰籃球名嘴，也在個人推特上向柯瑞致歉：「我為之前對你說過的任何負面評論道歉，你是籃球場上的傳奇，你又一次砍下了49分拿下勝利，我只是嫉妒你的膚色比較白，而我不是。希望你繼續保持下去！」

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