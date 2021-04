NBA／柯瑞表現太誇張 林書豪讚：他是改變聯盟的拓荒者

金州勇士隊一哥柯瑞(Stephen Curry) 近況好到一個不行,除了連續10場拿下30分,近5戰更是砍進46記三分球,如此火燙表現吸引各家媒體目光,就連林書豪等一線球星也不禁發文讚嘆。

柯瑞進入4月後手感銳不可擋,近4場比賽有3場三分球雙位數,昨天面對76人出手17次命中11球,近10場比賽命中72顆三分球、近5戰46顆皆是聯盟紀錄;他在這場比賽後,也超越巫師比爾(Bradley Beal),賽季平均31.4分暫居聯盟得分王。

4月份10場比賽,柯瑞寫下平均39.9分、6.6籃板、4.3助攻的誇張數據,一舉一動成為各界焦點,林書豪也在推特上寫道:「Steph真的永遠改變了籃球。」並在標籤中稱其是獨一無二的拓荒者。

除了豪神,前球星「臭臉」柏金斯(Kendrick Perkins)近年轉戰籃球名嘴,也在個人推特上向柯瑞致歉:「我為之前對你說過的任何負面評論道歉,你是籃球場上的傳奇,你又一次砍下了49分拿下勝利,我只是嫉妒你的膚色比較白,而我不是。希望你繼續保持下去!」

Hey @StephenCurry30 anything that I’ve ever said negative about you I apologize Sir! What you are doing on the court and the game of basketball is beyond LEGENDARY!!! Another 49 piece spicy with the W. I was just jealous because you were light skin and I’m not! Carry the hell on.