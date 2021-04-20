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NBA／布萊恩曾想加盟快艇？湖人女老闆證實此事

聯合新聞網 / 綜合報導
已故的洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩。 美聯社
已故的洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩。 美聯社

湖人在超級中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）2004年琵琶別抱後，儘管陣容仍有「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)坐鎮，但在缺少得力助手下，也讓這支豪門勁旅歷經一段黑暗期，先前布萊恩就曾透露，自己曾想離開湖人另尋天地，其中快艇正是目標之一。近日，湖人女老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）也透過節目證實，布萊恩確實曾經考慮加盟同城球隊。

珍妮作客由巴恩斯(Matt Barnes)及傑克森(Stephen Jackson)所主持的播客節目，提及布萊恩曾試圖離開湖人時，珍妮透露確有此事，並指出快艇是他傾向加盟的隊伍，「我從來沒有與布萊恩有過關於交易的談話，但他曾在一場比賽穿著快艇配色的服飾，雖然沒有明確表示，但我看得出來他的意圖，這對球隊是一件重大的事情，當時我認為這(加盟快艇)非常有可能發生。」

去年布萊恩發生空難後，現任快艇顧問的衛斯特（Jerry West）接受《TNT》專訪，也回憶布萊恩差點加盟快艇一事，「我從沒有跟任何人提起此事，布萊恩本來要離開湖人的，他甚至打算與快艇簽約，他對湖人的每個人已經死心，我跟他說，『你不能這樣做，你肯定無法在快艇老闆手下打球』，我們對這個問題進行兩次談話，我認為他已經給了快艇加盟承諾。」

眼見布萊恩去意已決，湖人制服組也不得不正視補強問題，2007-08年季中交易迎來明星大前鋒加索(Pau Gasol)加盟，也如願留下布萊恩，兩人更是聯手以二連霸開創湖人另一段盛世。

制服 空難

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