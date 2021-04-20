NBA／布萊恩遺孀未和NIKE續約 簽名鞋款成絕響

已故湖人球星布萊恩與NIKE的5年合約今年4月13日到期，他的遺孀凡妮莎今天透過聲明表示，沒有與廠商完成續約，意味著已經發售11代的Kobe鞋將成絕響。

美國職籃（NBA）洛杉磯湖人隊前球星布萊恩（Kobe Bryant），在2016年4月13日退休最後一戰猛轟60分，之後他就與NIKE完成5年續約，去年他因搭乘直升機發生意外，同機的二女兒Gigi（Gianna）一併身亡。

布萊恩自2003年加入NIKE後，他的專屬球鞋就一直深受球迷喜愛，而根據ESPN報導，Kobe款式的球鞋一向不出兒童版，也讓很多球迷感到沮喪。

而消息來源也透露，在議約時NIKE並未提出類似喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James）的終身合約，或許這也是布萊恩遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）不願續約的導火線之一。

凡妮莎在受訪時強調，她的願望就是能讓所有布萊恩的球迷，都能穿上先生的產品，「我會繼續為了這個目標努力，過去布萊恩的產品總在開賣後被秒殺，這解釋了一切。」

可預期的是，未來所有Kobe系列的相關產品，包括球鞋、衣服都將停止販售，而凡妮莎也向ESPN證實，布萊恩的遺產當中包括曼巴（Mamba）圖騰的使用權，而在各代他專屬球鞋的鞋舌上類似三角形Logo，則是和NIKE共同擁有。

在現今NBA當中，也有不少球員是Kobe球鞋的鐵粉，包括鳳凰城太陽當家射手布克（Devin Booker）、馬刺前鋒德羅展（DeMar DeRozan）與現役湖人射手凱普（Kentavious Caldwell-Pope）等人。

卡德威-波普就說，他會趁著鞋子停賣前多買幾雙，「這很不幸，但我必須先弄清楚一些事，我要馬上打電話找人幫我買，不管能給我幾雙Kobe我都要。」