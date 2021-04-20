NBA／柯瑞49分射垮76人 老當益壯猶勝當年喬丹布萊恩

美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞今天命中10記三分球，狂轟49分，以33歲之齡締造連續11場得30分以上，也是單月第5場得分超過40分，超越布萊恩和喬丹昔日的「老當益壯」紀錄。

作客的勇士終場以107比96勝出，終結費城76人4連勝。

上個月剛過33歲生日的柯瑞（Stephen Curry）今天延續火燙手感，不僅本季第8度得分突破40，也超越已故球星布萊恩（Kobe Bryant）2012年以33歲以上之齡連10場得30分以上的紀錄。

柯瑞全場28投14中，三分球17投10中，搶下49分3籃板5助攻；賽後擠下華盛頓巫師主將畢爾（BradleyBeal），以場均31.4分暫居本季得分王寶座。

這是柯瑞本月第5次單場40分以上，超越布萊恩與喬丹（Michael Jordan）的33歲以上球員單月4次單場40分以上紀錄。

勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）繳出16分10籃板「雙十」成績；盧尼（Kevon Looney）5分15籃板；葛林（Draymond Green）8分6籃板6助攻；替補的李伊（Damion Lee）貢獻12分6籃板。

76人方面，最高分是恩比德（Joel Embiid）28分，外加13籃板8助攻；柯瑞的弟弟塞斯（Seth Curry）15分5助攻；丹尼‧葛林（Danny Green）12分7籃板；塞波爾（Matisse Thybulle）13分7籃板。