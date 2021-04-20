安比德打出MVP水準 西蒙斯卻停止進步

兩年前費城76人在東區火熱崛起，208公分的前鋒西蒙斯生涯第二個賽季打得風生水起，就像高規格全能詹姆斯，場均16.9分、8.8籃板、7.7助攻，投籃命中率5成6，防守一流，形成「錯位」能力是76人最重要武器。全世界球迷都喜愛西蒙斯，理所當然也被視為76人未來台柱球星。

76人另一巨頭是213公分中鋒安比德。當年安比德生涯第三季場均27.5分、13.6籃板，展現恐怖主宰力他是現代版「俠客」歐尼爾，禁區統治力和攻防兩端都能改變比賽，被視為聯盟未來中鋒代表。

2018-19賽季76人在東區季後賽第二輪「搶七」倒在多倫多暴龍腳下。這一敗是重要時運，因為76人必須要做出關鍵決定。76人究竟是要以安比德做為建隊核心，還是把西蒙斯扶正，76人高層得做出「選擇」。兩大球星當然也可能合體一起爭冠，但球隊永遠都有老大、老二之分，如果76人必須做出選項和改變，就得面對「抉擇」。

76人近3季在季後賽兩次在第二輪止步，上季更是在第一輪就被塞爾蒂克橫掃，安比德(中)與西蒙斯(右)的組合已無法把球隊帶得更遠。 歐新社資料照片

當時我提出個人觀點：西蒙斯不會投籃，儘管他有控球、防守、形成各種「錯位」能力，但他就是球隊二當家，甚至只能做為老三。76人應該要留下安比德，儘管安比德個性總是「漫不經心」，閒情散散，缺少專注力，但他在攻防兩端可以為球隊帶來的作用還是更關鍵、更重要。

我會交易西蒙斯，換取可以幫助76人爭冠元素和奪冠版塊。當下我得到很多網友、球迷反應，大抵上交易西蒙斯和送走安比德的比例是1：3，喜愛西蒙斯的球迷和相信西蒙斯將會奪冠的球迷，三倍於安比德。

兩年過去，回頭看看現在76人，76人戰績東區第一，領先籃網、公鹿，安比德今年打出MVP表現和統治力，場均30分、11籃板，投籃命中率5成1，每場可以創造11.8次罰球，三分球命中率也有3成8，球員效率值(PER)高達31.43。

單一賽季PER值超過30都是歷史級別，只有喬丹、詹姆斯這層級球星才有這種數值和統治力。PER值計算公式為：（得分+籃板+助攻+搶斷+蓋帽）-（出手次數-命中次數）-（罰球次數-罰球命中次數）-失誤次數/球員上場比賽的場次。PER值定義球星只是重要參考之一，但NBA歷史上生涯PER值第一是喬丹(27.9)、第二是詹姆斯(27.7)，第四是歐尼爾(26.4)。

安比德(右)本季打出生涯最佳的表現，他為了爭奪年度MVP，還看了很多諾維茨基的影片來強化攻守兩端的技能，他果然打出超高的球員效率值。 美聯社

過去兩個月安比德在年度MVP排行榜和形象上始終高居第一，比下金塊中鋒約柯奇、籃網級衛哈登、湖人前鋒詹姆斯。

西蒙斯呢？今年是西蒙斯第四個賽季(2016-17菜鳥球季整季傷停)，場均14.8分、7.6籃板、7.1助攻，得分、籃板、助攻都是生涯最低。在76人現在戰術體系和團隊系統中，西蒙斯重要性和關鍵性甚至不及前鋒哈里斯。

76人圍繞安比德建隊，培養哈里斯成為第二得分點，讓西蒙斯去做他擅長的事，包括控球、製造錯位、協防、補漏，76人正在成為一支更好球隊，也被視為爭冠熱門級別球隊。西蒙斯當然是76人鐵三角之一，他是不可或缺重要支撐，但四年來西蒙斯打球風格和方式、數據、作用，跟菜鳥球季如出一轍，這很難讓他成為76人核心領袖和帶隊球星。

西蒙斯(中)的切入拋投得分是好看又實用，但他缺乏三分球能力，整季只在三分線外出手10次，投進3個三分球，對於現今的控衛來說這是很大的致命傷。 美聯社

安比德決定76人下限，但西蒙斯是決定76人上限的那個人，這一點才是76人需要專注的重點。如果西蒙斯季後賽可以完美爆發，在攻防、禁區、對位為76人創造各種優勢，那麼76人就有機會在季後賽成功壓線，出現在今年總冠軍舞台。