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NBA／揪感心！柯瑞夫婦一年送出1600萬份餐點助當地學童

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞（Stephen Curry）與其妻子Ayesha（Ayesha Curry）過去一年向當地學童免費提供了1600萬份餐點。 歐新社
柯瑞（Stephen Curry）與其妻子Ayesha（Ayesha Curry）過去一年向當地學童免費提供了1600萬份餐點。 歐新社

2019年夏天，柯瑞（Stephen Curry）與其妻子Ayesha（Ayesha Curry）成立了「Eat. Learn. Play.基金會」，旨在拯救飢餓議題的慈善團體，過去一年，他們向當地學童免費提供了1600萬份餐點。

在奧克蘭，25%的奧克蘭小朋友有食物短缺的問題，柯瑞因此與妻子成立了基金會，沒想到疫情的期間，他們就貢獻了1600萬份餐點。

柯瑞表示：「很高興我們目前為止做了這麼多，但是我們沒有時間慶祝，因為這代表了食物的需求有多大。」而除了食物上的資助，Eat. Learn. Play.基金會基金會的下一步還要提供學習上的幫助，數據統計，在奧克蘭區域的學區內只有18%的黑人學生以及24%的拉丁裔學生閱讀能力有達到同年級的程度，相較白人則有75%。

柯瑞透露：「這（指基金會）是首要工作，雖然籃球是我的主要工作。但是這些事是為了我將來要專注的事情而所做的準備。」他與妻子Ayesha為此挹注了許多時間與金錢，而他們也是這項慈善事業的領導者

疫情 領導者

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