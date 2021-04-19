NBA／詹姆斯IG帶頭為亞裔發聲：停止仇恨亞洲人！

湖人隊球星詹姆斯（Lebron James）今（19日）再次於個人社群媒體上聲援亞裔族群，他在限時動態分享了「停止亞裔仇恨」的標籤。

在上個月美國亞特蘭大發生針對亞裔族群的槍擊案後，在美亞裔人士發起了在首都華盛頓的遊行，要求美國社群停止對亞裔的族群仇恨，並對當時逝世的8名受害者默哀。

當時詹姆斯也對此發表了看法，他表示：「我向所有受害者的家屬以及整個亞裔群體就亞特蘭大事件中的受害者表示哀悼。」並大力抨擊兇手：「那些膽小鬼、愚昧的年輕人，這是一個悲劇！」

過去詹姆斯就相當關注種族議題，也參與近年延燒的「BLM（Black Lives Matter，黑人命貴）」運動，雖然曾在前火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）的「挺港」推文中持反對立場，一度被台灣網友戲成為「RMBJ（人民幣James）」，在在顯示出他勇於利用自己的聲量向世界宣揚理念。