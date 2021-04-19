NBA／哈登才是真一哥？缺席期間籃網勝率不到五成

由於黃蜂超級菜鳥小鮑爾（LaMelo Ball）腕傷動刀，讓他本季只打41場且回歸仍遙遙無期，本來看似他已先預約的新人王寶座無疑出現變化，而被視為最可能竄出的是國王哈利伯頓（Tyrese Halibu

2021-04-19 15:17