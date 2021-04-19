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NBA／哈登才是真一哥？缺席期間籃網勝率不到五成
哈登（James Harden）在今年賽季初期從火箭交易至籃網，沒想到「空降」成球隊一哥，在缺席期間，籃網僅能拿下11勝13敗，由此可知他在場上的影響力有多麼重大。
本季的哈登如往年般高效，雖然轉隊至籃網後因球星雲集導致球權分配下降，但場均也能繳出25.4分8.7籃板11助攻的MVP等級成績，帶領籃網以38勝19敗暫居東區第2。
然而從戰績可以說明，沒有哈登的籃網就只是支普通球隊，在他本季缺席的24場比賽中籃網僅能拿下11勝13敗，不到五成的勝率，近期他又因右腿筋傷勢連續缺席6場比賽，再加上艾德里奇（LaMarcus Aldridge）宣布退休，杜蘭特（Kevin Durant）在今天面對熱火的賽事中再度傷退，原本「五星齊」的籃網至今只剩隨時可能因個人因素請假的厄文（Kyrie Irving）與原本想輕鬆上車拿冠的葛里芬（Blake Griffin），總教練奈許（Steve Nash）現在想必十分頭痛。
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